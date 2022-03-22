Wolff: "Russell, Verstappen'e göre daha 'entelektüel' bir yaklaşıma sahip"

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Hollandalı pilotun sürüş tarzı, Red Bull'daki ilk senesinden bu yana "agresif" olarak tanımlanıyor. Bu tanımlamaların doruk noktaları ise geçtiğimiz sezon Lewis Hamilton'la Silverstone ve Monza'da yaşadığı kazalar oldu.

Wolff, geçtiğimiz sezon Red Bull pilotunu birçok kez eleştirmiş ve Silverstone'daki, Hamilton'ın Verstappen'in arka tekerleğine çarpıp onu bariyerlere gönderdiği (bu kaza sonucu Hamilton 10 saniye ceza almıştı) kazadan sonra olayla ilgili “pişmanlık duymadığını" söylemişti.

Sky Sports'a konuşan Wolff, "Kaza sonrası bizim tarafımızda çok fazla pişmanlık yaşanmadı."

"Lewis, Max'ın olmaması gereken virajlara girmesini birçok kez görmezden gelmişti." demişti.

Konuyla ilgili bir diğer açıklama da Hamilton'dan gelmiş, İngiliz pilot kaza sonrası "Onun şu anki kadar agresif olması gerektiğini düşünmüyorum." demişti

Kazanın ve şampiyonanın üstünden artık aylar geçti. Geçtiğimiz günlerde GQ'ya konuşan Mercedes takım patronu, Verstappen'in stilini yeni Mercedes pilotu George Russell ile karşılaştırdı ve Russell'ın yaklaşımının daha "entelektüel" olduğuna inandığını belirtti.

Wolff, "Max'ın yaklaşımı -George'un karting günlerinden bu yana kullandığı bir deyim bu- 'ya kazan ya da at çöpe gitsin' şeklinde."

“George tüm becerilere sahip, aynı zamanda olaylara entelektüel bir bakış açısıyla yaklaşıyor.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sutton Images

Hamilton ve Russell arasındaki savaş bu sezonun en ilgi çekici hikayelerinden biri olarak karşımıza çıkarken, Wolff, kariyerinin bu aşamasında Russell'ın yaklaşımını değiştirmenin imkansız olacağını söyledi.

Wolff, "Altı yaşından beri go-karta giden, yağmurda tek başına yola çıkan bir adama artık takımın bir parçası olduğunu ve takım için sürüş yapması gerektiğini söyleyemezsin."

"Pistte yalnız olmak ve her fırsatı değerlendirmek onların ruhunda var." dedi.

Mercedes ile ilk yarışını dördüncü sırada bitiren George Russell ise Sürücüler Şampiyonası için fırsat yakalaması durumunda Hamilton ile savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Russell, “İdeal bir senaryonun içinde ve sadece birbirimizle mücadele etmek istiyoruz."

"Red Bull ve Ferrari'lerle mücadele etmek istemiyoruz. Bu yüzden birlikte çalışmamız ve bunu başarabilmek için birbirimizi zorlamamız gerekiyor.”

“Açıkçası kazanmak istiyorum, hemen bugün kazanmak istiyorum. Fakat bana bugün kazanıp, ortalama bir geleceğe sahip olma ya da bugün yapılması gerekenleri öğrenip, 10 yıllık başarı seçeneği sunuluyorsa seçim yapmak gayet kolay olur." dedi.