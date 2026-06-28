Wolff: "Russell, baskı altında tamamen soğukkanlıydı"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell'ın Avusturya Grand Prix'sindeki zaferinin ardından basına konuştu.
Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
George Russell’ın hafta sonu boyunca sergilediği performansı "soğukkanlı" olarak nitelendiren Wolff, talihsiz geçen bir dönemin ardından Russell’ın kusursuz bir performans sergilediğini dile getirdi.
Russell’ın stratejiye ve arkasındaki farka aldırmadan sadece sürüşe odaklandığını vurgulayan Wolff, podyum öncesinde şu ifadeleri kullandı: "Dünkü Q3 seansından şu ana kadar Russell’ın sergilediği mükemmel performansları izledik.”
“Hızlıydı, lastikleri harika yönetti ve baskı altında tamamen soğukkanlıydı; onun adına gerçekten çok mutluyum.”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Darko Bandic / Getty Images
“Hızlı sürebileceğini zaten biliyor fakat doğru kararları vermek ve doğru düşünce yapısını yakalamak da son derece önemlidir.
“O da bunu yaptı, sadece sürdü. Pilotların yarış anında önemsiz şeyleri çok fazla düşünmesi hiçbir zaman iyi değildir. Biz her zaman en iyi yarışın en hızlı yarış olduğunu söyleriz.”
“Stratejiyi ya da arkadaki farkı çok fazla düşünmeden, sadece gaza bastı ve araçtan alabileceği tüm performansı kullandı."
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