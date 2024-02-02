Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Hamilton'ın 2025 sezonunda Ferrari'ye geçeceği açıklandıktan sonra Mercedes'teki boşalan koltuğa kimin geleceği merak konusu oldu.

Takım patronu Wolff, bunun 'aceleye getirilemeyecek' bir konu olduğunu ve şu anki odak noktalarının 2024 olduğunu açıkladı.

Wolff, "Öncelikle, şu anda odak noktamız 2024 sezonu."

"İki mükemmel pilotumuz var. Lewis Mercedes'teki son yılında ve George araca geri dönüp performans göstermeye hevesli."

"Piste geçen yılki araçtan daha hızlı bir araç çıkarmamız gerekiyor ve sadece Red Bull ile değil muhtemelen diğerleriyle de rekabet etmenin ne kadar zor olacağını biliyoruz."

"Elbette tüm Lewis tartışmalarında olduğu gibi, yeterince konuşulmayan şey George. George takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip. Şu anda sadece ikinci koltuk için doğru seçimi yapmamız gerekiyor ve bu aceleye getirilecek bir şey değil."

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"George'un o koltukta olması takım için harika. Son iki sezondur Lewis ile başa baş mücadele ediyordu. O seviyede bir sürücüye sahip olduğumuzu bilmek, ikinci koltuk kararını çok daha rahat hale getiriyor. Kim bilir sürücü piyasasında neler oluyor ve bunlar bizim için beklenmedik fırsatlar olabilir."

"Değişimi her zaman severim çünkü değişim size fırsat sağlar. Meslektaşlarımla birlikte takım için doğru kararları almayı dört gözle bekliyorum, belki de bu cesurca bir şeyler yapmak için bir şanstır." dedi.

Wolff, kararın zamanlamasına beklenmedik olsa da Hamilton için 'Ferrari ya da başka bir takım' olasılığını hiçbir zaman göz ardı etmediğini itiraf etti.

Mercedes takım patronu, "Bana iki gün önce Lewis'in Ferrari'ye gideceğini söyleseydiniz, bunun mümkün olduğunu düşünmezdim. Ama durumlar ve işler hızla değişebilir."

"Her pilot kırmızı bir araçta olmayı hayal eder. Lewis ile bunun bir gün gerçekleşmesinin heyecan verici olacağını daha önce birçok kez konuşmuştuk. Ancak yıllar geçtikçe Mercedes'te kalmanın ve mirası burada tamamlamanın gurur duyulacak bir şey olduğu sonucuna vardık."

"Yine de ister Ferrari ister başka bir takım olsun, değişim olasılığını hiçbir zaman göz ardı etmedim. Yani bu karar beni şaşırtmadı." dedi.