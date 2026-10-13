Formula 1 Singapur GP
Wolff: "Russell, Singapur'da harika bir yarış çıkardı"
Toto Wolff, her ne kadar Mercedes'in beklediği sonuç bu olmasa da George Russell'ın Marina Bay'de gösterdiği performansı övdü.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 13 Eki 2026 07:30
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George Russell, Marina Bay'deki yarışta 10 sıra yükselerek yarışı dokuzuncu sırada tamamladı ancak önündeki araçları geçmekte zorlandı.
Bu sonuç, Mercedes'in hedeflediği seviyenin altında kaldı. Takım patronu Toto Wolff ise bunun nedenini açıkladı.
Toto Wolff'e göre Marina Bay Pisti, öndeki araca yaklaşan sürücüler için geçiş yapmayı son derece zorlaştırıyor.
Wolff, konuyla ilgili şunları söyledi: "Burada geçiş yapmak gerçekten çok zor. Öndeki araca yaklaştığınız anda arkasında oluşan hava akımına giriyorsunuz. Kirli hava nedeniyle yere basma kuvveti kaybediyorsunuz. Bence George o noktada önündeki sürücülerden muhtemelen 1.5 saniye daha hızlıydı ancak onları geçemedi."
"Dolayısıyla en iyi senaryomuz yedincilikti. Her şey sorunsuz ilerleseydi bu mümkün olabilirdi ama dokuzunculukla yetinmemiz gerekiyor. Yarışa arka sıralardan başladığı için hasarı minimuma indirmeye çalıştık. Açıkçası George'un harika bir yarış çıkardığını düşünüyorum."
Wolff, Russell'ın yarış boyunca ön gruba doğru ilerlemesinin televizyon ekranlarında takıma daha fazla yer kazandırdığına da esprili bir dille değindi: "En azından televizyonda bolca yer aldık, değil mi?"
George Russell, Mercedes
Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
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