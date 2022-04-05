Wolff: "Russell şimdiye kadar harika bir iş çıkardı"

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Mercedes, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar döneminin başından beri katıldığı tüm şampiyonalarda, takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Ayrıca geçen yıl hariç düzenli olarak pilotlar şampiyonluğunu da elde etti. Fakat 2022, Alman ekip için pek de iyi başlamadı ve W13, sezonun ilk iki yarışında beklentilerin altında kaldı.

Takım dalgalanma problemiyle boğuşuyor ve bunun için uygun çözümü henüz bulamadılar. Bu yıl Mercedes'teki değişimlerden birisi Valtteri Bottas'ın yerini George Russell'ın almasıydı.

İngiliz pilot, Williams ile geçirdiği üç yılın ardından bu yıl Mercedes'e katıldı ve ilk yarışta olmasa da ikinci yarışta Lewis Hamilton'ı geçti.

Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, şimdiye kadar her iki yarışta ilk beşe giren Russell'dan övgüyle bahsetti.

Wolff, "Bence George şimdiye kadar harika bir iş çıkarıyor."

"Fakat henüz ona, tıpkı Lewis'in hak ettiği gibi en üst sıralar için savaşmasına izin verecek bir araç veremedik."

"George en önde yarışma yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı fakat şu anda ona gerekli aracı veremiyoruz."

"Bu açıdan sadece kendi performansı hakkında konuşabiliyoruz ve genel performansından da memnunum." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images