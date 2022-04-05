Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Tombazis: "Şu anda geride kalan veya sorun yaşayan motor üreticisi yok" Sonraki / Mick: "Hedefim Magnussen'i yenmek"
Formula 1 Haberler

Wolff: "Russell şimdiye kadar harika bir iş çıkardı"

Mercedes patronu Toto Wolff henüz rekabetçi bir araç vermemelerine rağmen George Russell'ın şimdiye kadar gösterdiği performanstan memnun görünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Wolff: "Russell şimdiye kadar harika bir iş çıkardı"
Haberi dinle

Mercedes, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar döneminin başından beri katıldığı tüm şampiyonalarda, takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Ayrıca geçen yıl hariç düzenli olarak pilotlar şampiyonluğunu da elde etti. Fakat 2022, Alman ekip için pek de iyi başlamadı ve W13, sezonun ilk iki yarışında beklentilerin altında kaldı.

Takım dalgalanma problemiyle boğuşuyor ve bunun için uygun çözümü henüz bulamadılar. Bu yıl Mercedes'teki değişimlerden birisi Valtteri Bottas'ın yerini George Russell'ın almasıydı.

İngiliz pilot, Williams ile geçirdiği üç yılın ardından bu yıl Mercedes'e katıldı ve ilk yarışta olmasa da ikinci yarışta Lewis Hamilton'ı geçti.

Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, şimdiye kadar her iki yarışta ilk beşe giren Russell'dan övgüyle bahsetti.

Wolff, "Bence George şimdiye kadar harika bir iş çıkarıyor."

"Fakat henüz ona, tıpkı Lewis'in hak ettiği gibi en üst sıralar için savaşmasına izin verecek bir araç veremedik."

"George en önde yarışma yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı fakat şu anda ona gerekli aracı veremiyoruz."

"Bu açıdan sadece kendi performansı hakkında konuşabiliyoruz ve genel performansından da memnunum." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Tombazis: "Şu anda geride kalan veya sorun yaşayan motor üreticisi yok"
Önceki haber

Tombazis: "Şu anda geride kalan veya sorun yaşayan motor üreticisi yok"
Sonraki haber

Mick: "Hedefim Magnussen'i yenmek"

Mick: "Hedefim Magnussen'i yenmek"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Mick: "Hedefim Magnussen'i yenmek"
Formula 1

Mick: "Hedefim Magnussen'i yenmek"

Tombazis: "Şu anda geride kalan veya sorun yaşayan motor üreticisi yok" Avustralya GP
Formula 1

Tombazis: "Şu anda geride kalan veya sorun yaşayan motor üreticisi yok"

Ralf: "Mick'in kazasının en sinir bozucu yanı, deneyim fırsatını kaçırması" Avustralya GP
Formula 1

Ralf: "Mick'in kazasının en sinir bozucu yanı, deneyim fırsatını kaçırması"

Son Haberler

Mick: "Hedefim Magnussen'i yenmek"
Formula 1 Formula 1

Mick: "Hedefim Magnussen'i yenmek"

Wolff: "Russell şimdiye kadar harika bir iş çıkardı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Russell şimdiye kadar harika bir iş çıkardı"

Tombazis: "Şu anda geride kalan veya sorun yaşayan motor üreticisi yok"
Formula 1 Formula 1

Tombazis: "Şu anda geride kalan veya sorun yaşayan motor üreticisi yok"

Ralf: "Mick'in kazasının en sinir bozucu yanı, deneyim fırsatını kaçırması"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Mick'in kazasının en sinir bozucu yanı, deneyim fırsatını kaçırması"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.