Formula 1 Amerika GP

Wolff: "Russell, şampiyon olmak için gereken her şeye sahip"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, eski Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun "George Russell'ın bir daha şampiyonluk için mücadele etme fırsatı bulamayacağı" yönündeki açıklamalarına karşı çıktı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 08:00

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George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

George Russell'ın 2026 sezonundaki şampiyonluk umutları giderek azalıyor. Mercedes'teki takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin Meksika'da yalnızca 9. sırayı elde etmesi, şampiyonluğu kazanması için yeterli olacak.

Russell, Amerika Grand Prix'si hafta sonu boyunca zorlanırken şampiyonluk mücadelesindeki şansı da neredeyse sona erdi.

Hafta sonu öncesinde Britanyalı pilot, Antonelli'nin yarışı kazanması halinde Meksika'da şampiyonluk mücadelesini sürdürebilmek için ilk sekizde bitirmesi gerektiğini biliyordu. Russell yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Bu sonuç, Russell'ın son dönemdeki beklentilerin altında kalan performanslarına bir yenisini ekledi. Azerbaycan'daki zaferi, son aylarda öne çıkan nadir başarılarından biri oldu.

Hafta sonunun başında Russell'ı değerlendiren eski Red Bull danışmanı Helmut Marko, Russell'ın artık takımın bir numaralı ismi olmadığını savundu.

Marko, "Russell artık takımın bir numaralı pilotu değil, Antonelli bu pozisyonu onun elinden aldı."

"Russell'ın bir daha dünya şampiyonluğu için fırsat bulabileceğinden veya herhangi bir takımda bir numaralı statüye sahip olabileceğinden şüpheliyim." dedi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Marko'nun bu yorumlarına karşı çıkarak Russell'a güvenini vurguladı.

Wolff, "Helmut benim Avusturyalı, pek de dost canlısı olmayan arkadaşım ve görüşüne saygı duyuyorum. Yine de George konusunda yanıldığını düşünüyorum."

"George gereken tüm yeteneğe sahip. Bence araç ona uygun değil. Yeni bir sezonda, ona hızlı bir araç sağlayabilirsek George'un şampiyonluk kazanması kesinlikle mümkün. Şampiyon olmak için gereken her şeye sahip."

"F2'de ve F3'te çaylak sezonlarında kazandıklarını, kartingde Avrupa şampiyonalarında üst üste elde ettiği başarıları da unutulmamalı."

"George her seride kazandı ve bence en iyi pilotlar sıralamasında yer almayı hak ediyor. Bunu geçen yıl gördük, bu yıl da sonuçlardaki değişkenlikle birlikte görüyoruz."

"Aracı onun ihtiyaçlarına uygun hale getirdiğimizde tamamen iyi performans gösteriyor. Ancak araç bu çalışma aralığının dışına çıktığında zorlanıyor ve belki de Kimi'den daha fazla zorlanıyor. Bu bizim sorumluluğumuz." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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