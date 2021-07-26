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Wolff: “Russell, Red Bull ile görüşseydi buna ben de dahil olurdum”

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Mercedes takım patronu Toto Wolff’a göre, Red Bull ile George Russell arasında bir görüşme olsaydı, kendisi de buna katılırdı.

Wolff: “Russell, Red Bull ile görüşseydi buna ben de dahil olurdum”

Mercedes, geçtiğimiz haftalarda Lewis Hamilton ile 2 yıllık yeni bir kontrat imzaladı ve önümüzdeki sezon, 7 kez dünya şampiyonunun takım arkadaşının kim olacağı büyük bir merak konusu oldu. 

Padoktaki çoğu kişi Valtteri Bottas’ın yerini George Russell’ın alacağını düşünüyor. Fakat, geçtiğimiz günlerde Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko da Williams pilotu ile ilgilendiklerini dile getirdi.

Osterreich’e verdiği demeçte Wolff, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti ve “George, Red Bull ile görüşme yapsaydı ben de o masada olurdum.” dedi.

Giderek baskı artarken Wolff, ikinci Mercedes koltuğunun kimin alacağına karar vermenin zamanı geldiğini kabul ediyor.

Wolff, “Valtteri ve George için önümüzdeki sezon nerede olacaklarını bilmeleri önemli. Sizden [bu konuda] Spa’da daha çok soru bekliyorum!” ifadelerini kullandı.

Belçika’nın Spa pistindeki yarış, yaz tatilinden sonra ağustosun son günlerinde gerçekleşecek.

Diğer yandan Bottas’ın, Mercedes’ten ayrılması durumunda Alfa Romeo veya Williams’a geçme ihtimali bulunuyor.

Ilta Sanomat’a verdiği demeçte Fin pilot, “Muhtemelen Budapeşte’den sonra görüşmelere başlayacağız. Neler olacağını göreceğiz.” diye konuştu.

Ayrıca Bottas, Mika [Hakkinen] ve Didier Coton’un kendisi adına bu görüşmeleri yürüteceğini açıkladı.

“Onlar [Hakkinen ve Coton] arkaplanda çalışmaları yürüyor. Eğer burada [Mercedes’te] devam etmeyeceksem, diğer tüm seçeneklerime bakmalıyız.”

Bottas, bu seçeneklerin şu anda sınırlı sayıda olduğunu çünkü çoğu takımın pilotlarıyla birden fazla yıllık kontratları olduğunu da belirtti.

“Şu an takım değiştirmek için en iyi zaman olmayabilir ama durum ortada. Bu yüzden, elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor.”

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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