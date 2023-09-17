Prime'a abone ol
Önceki / Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık" Sonraki / Ocon: "Doğum günümün sonu hayal kırıklığı oldu"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Singapur Grand Prix'sinde son turda kaza yapan George Russell'ın podyumu hak ettiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Drivers parade

Russell yarışın kapanış aşamalarında Lando Norris'i kovalarken son turda 10. virajda bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Bu kaza takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı podyuma taşırken Mercedes'e önemli puanlar kaybettirmiş oldu.

Mercedes takım patronu Wolff, Sky Sports'a şunları söyledi: "Evet Lewis'in podyumda olması harikaydı. Ancak George için üzücü bir durum çünkü bunun için çok çalıştı."

"Bir üçüncülük ve dördüncülük daha iyi olurdu, çok puan alırdık ama şimdi Ferrari'ye karşı 22 puan kaybettik."

Mercedes, sanal güvenlik aracı çıktığında ön tarafta pite giren tek takımdı.

Russell'ın takım telsizinden yarışı nasıl kazanabileceğini sorması üzerine Wolff, bunun Mercedes'in puanlarını maksimize etmek için en iyi seçenek olduğuna inanıyordu.

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG, Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG, Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Wolff, "Sadece durağan kalırsak yarışı kazanmamızın zor olduğu açıktı. 'Hadi yapalım, veriler sağlam' dedim ve yaptık, ama sonuç sadece Lewis için bir podyum oldu." dedi.

Singapur, Red Bull'un 2023'teki galibiyet serisini sona erdiren bir yarış oldu.

Ancak Wolff, takımın Suzuka'daki bir sonraki yarışta geri dönmesini bekliyor.

Wolff, "Singapur'da yıllar boyunca neredeyse her yarışı kazandığımız, ancak sonra buraya gelip gerçekten iyi olmadığımız aykırı durumlarımız oldu. Bu yüzden bir sonraki yarışta geri dönmelerini bekliyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

Ocon: "Doğum günümün sonu hayal kırıklığı oldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"

Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"

Formula 1
Singapur GP

Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak" Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"

Wolff, Red Bull'un galibiyet serisinin sona ermesinden memnun

Wolff, Red Bull'un galibiyet serisinin sona ermesinden memnun

Formula 1
Singapur GP

Wolff, Red Bull'un galibiyet serisinin sona ermesinden memnun Wolff, Red Bull'un galibiyet serisinin sona ermesinden memnun

Leclerc: "Yarışı iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum"

Leclerc: "Yarışı iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum"

Formula 1
Singapur GP

Leclerc: "Yarışı iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum" Leclerc: "Yarışı iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum"

Son Haberler

Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"

Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"

F1 Formula 1
Singapur GP

Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak" Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"

Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun

Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun

F1 Formula 1
Singapur GP

Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun

AlphaTauri için Adidas iddiası

AlphaTauri için Adidas iddiası

F1 Formula 1

AlphaTauri için Adidas iddiası AlphaTauri için Adidas iddiası

Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

F1 Formula 1
Singapur GP

Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol