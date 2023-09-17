Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Singapur Grand Prix'sinde son turda kaza yapan George Russell'ın podyumu hak ettiğine inanıyor.
Russell yarışın kapanış aşamalarında Lando Norris'i kovalarken son turda 10. virajda bariyerlere çarparak kaza yaptı.
Bu kaza takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı podyuma taşırken Mercedes'e önemli puanlar kaybettirmiş oldu.
Mercedes takım patronu Wolff, Sky Sports'a şunları söyledi: "Evet Lewis'in podyumda olması harikaydı. Ancak George için üzücü bir durum çünkü bunun için çok çalıştı."
"Bir üçüncülük ve dördüncülük daha iyi olurdu, çok puan alırdık ama şimdi Ferrari'ye karşı 22 puan kaybettik."
Mercedes, sanal güvenlik aracı çıktığında ön tarafta pite giren tek takımdı.
Russell'ın takım telsizinden yarışı nasıl kazanabileceğini sorması üzerine Wolff, bunun Mercedes'in puanlarını maksimize etmek için en iyi seçenek olduğuna inanıyordu.
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG, Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Wolff, "Sadece durağan kalırsak yarışı kazanmamızın zor olduğu açıktı. 'Hadi yapalım, veriler sağlam' dedim ve yaptık, ama sonuç sadece Lewis için bir podyum oldu." dedi.
Singapur, Red Bull'un 2023'teki galibiyet serisini sona erdiren bir yarış oldu.
Ancak Wolff, takımın Suzuka'daki bir sonraki yarışta geri dönmesini bekliyor.
Wolff, "Singapur'da yıllar boyunca neredeyse her yarışı kazandığımız, ancak sonra buraya gelip gerçekten iyi olmadığımız aykırı durumlarımız oldu. Bu yüzden bir sonraki yarışta geri dönmelerini bekliyorum." dedi.
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