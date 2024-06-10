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Formula 1 Kanada GP

Wolff: "Russell için zafer zor bir ihtimaldi"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yarışa polden başlayan Russell'ın, yarışı üçüncü sırada tamamlamasıyla ilgili konuştu.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes takımı Kanada Grand Prix’si hafta sonuna güçlü başlamıştı. Bay Cumartesi olarak anılan George Russell da sıralama turlarında polü alarak Mercedes’in performansına dair umutlarını artırmıştı.


Bir ıslak bir kuru zemin şartlarında geçen ve birçok pist üzeri aksiyonun yaşandığı yarışın başlangıcında Russell yerini korumayı başardı. Pit stratejileri ve kaygan zemin şartları sonucunda Russell yarışı podyumun son basamağı olan üçüncü sırada tamamlayabildi.


Mercedes takım patronu Toto Wolff Sky Sports F1'e Russell’ın yarışı ile ilgili olarak şunları söyledi:

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images


"Zafer belki de zor bir ihtimaldi ya da George sert lastiklerle ilerlerken ve güçlü bir hızda giderken kısa bir hayaldi. Belki bir an için bunu düşündük ama çok açgözlü olmamalısınız.”


Wolff, Russell'ın fazla hata yapıp yapmadığı konusunda:


"Bir yanda harikaydı, diğer yanda belki bir veya iki hatayı önleyebilirdik.”


"Ama olumlu yanları almalıyız. Araç gerçekten bir adım ileri gitti, yeni parçalar getiriyoruz ve gelişim yönü doğru.” dedi.


İyi hızın diğer pistlere de taşınıp taşınmayacağı sorulduğunda ise:


"Umarım öyle olur. Barselona bizim için iyi bir test olacak çünkü her türlü viraj var." diye cevapladı.

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