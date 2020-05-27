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Formula 1 / Haberler

Wolff, Russell için Bottas'ın Renault'ya geçişini destekliyor olabilir!

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Wolff, Russell için Bottas'ın Renault'ya geçişini destekliyor olabilir!
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 May 2020 18:43

Fransız Auto Hebdo'nun haberine göre Mercedes patronu Toto Wolff, Valtteri Bottas'ın Renault'ya geçişini destekliyor. Bu sayede George Russell'ı da Mercedes'e getirmeyi hedefliyor.

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağını açıklamasıyla birlikte pilot pazarlarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Ferrari'de Vettel'in yerini Carlos Sainz alırken, Sainz'ın McLaren'daki koltuğuna Renault'dan Daniel Ricciardo geçti.

Şimdi Mercedes ve Renault'da neler olacağı merak ediliyor. Bu iki takımdaki koltuklardan sadece bir tanesi 2021 için dolu ve o da Esteban Ocon'un koltuğu. Diğer üç koltuk için şimdilik kimseyle anlaşma yapılmadı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff'un 2020 sonunda Valtteri Bottas'ın yerine George Russell'ı getirmek istediği zaten son haftalarda yüksek sesle konuşuluyordu. Bottas'ın da artık alternatiflerine baktığı ifade ediliyor.

Fransız Auto Hebdo'ya göre Mercedes patronu Wolff, Bottas'ın Renault'da yarışmasını istiyor. Bu sayede Mercedes'te Russell için boş bir koltuk oluşacak ve bu koltuğa İngiliz pilotu gönül rahatlığıyla getirebilecekler. Aynı zamanda Mercedes, Lewis Hamilton'la yaptığı yeni kontrat görüşmelerine de daha fazla odaklanabilecek.

Auto Hebdo, son haftalarda Fernando Alonso ile Renault arasında yapılan görüşmelere rağmen, Fransız üreticinin Bottas'ı tercih etmesinin daha olası olduğunu iddia etti.

Habere göre Renault, Alonso'ya kıyasla daha farklı bir karaktere sahip olan Bottas'ın, takımın genç yıldızı Esteban Ocon'la daha daha iyi anlaşacağını düşünüyor.

Bu bilgilere göre Sebastian Vettel, hem Renault hem de Mercedes için düşünülen sürücüler arasında yer almıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , George Russell , Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Gyémánt Péter

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