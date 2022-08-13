Wolff: "Russell, gelecekte şampiyon olmak için hazırlanıyor"

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Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından 'eğitimini' tamamlayarak bu sezon Mercedes'e geçen Russell, padokta birçok kişiyi etkiledi.

Mercedes'in W13'ü anlamakta zorlandığı, dalgalanma sorunları nedeniyle yere basma gücü ve hız konusunda sıkıntı yaşadığı bir zamanda 24 yaşındaki sürücü, topladığı 158 puanla, 146 puana sahip yedi kez dünya şampiyonu takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geride bıraktı.

13 yarışın 12’sinde ilk beşe giren Russell, Macaristan'da bu sezon ilk kez takımını gridin en önüne taşıyarak pole pozisyonunu aldı.

Mercedes motor sporları patronu Wolff, İngiliz pilotun gelecekte şampiyon olacağına emin olduğu için mutlu.

GPFans'a konuşan Wolff, "George şampiyon olmak için hazırlanıyor ve tüm genç kategorilerinde çaylak olarak F3'te, F2'de bir şampiyondu."

"Geleceğin dünya şampiyonu olabileceğine inanmasaydık, onu asla bir Mercedes'e koymazdık." dedi.

Geçen sezon Russell, Belçika Grand Prix'sinde ikinci olarak Formula 1'deki ilk podyumunu elde etti, geçen ay ise ilk pole pozisyonunu aldı. Bir sonraki mücadele ise ilk Grand Prix galibiyeti için olacak.

Wolff, "Bu, George'un ilk pole pozisyonu. Bu yüzden onun ve bizim için her zaman özel olacak, çünkü bu unutulmaması gereken bir an."

"Ama George bu inanılmaz performansları alt serilerde ve geçen yıl Spa'da yağmurda gösterdi. Bu, başaracağı pek çok şeyin sadece bir tanesi.” dedi.

Russell, Macaristan'da Max Verstappen ve Hamilton tarafından geçilerek yarışı üçüncü bitirmişti.

Bu sezonun başında Mercedes'e geçen Russell, şimdiye kadar en az bir yarış galibiyeti elde edeceğini düşünmüş.

George Russell, Mercedes-AMG, celebrates pole position in parc ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Çeviri: Asya Kalpar