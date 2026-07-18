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Formula 1 Belçika GP

Wolff: "Russell düzlük ve virajlarda toplam yarım saniye kaybediyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Belçika Grand Prix'si sıralama turlarının ardından George Russell'ın performans kaybının nedenini hâlâ tam olarak açıklayamadıklarını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında Kimi Antonelli pole pozisyonunu elde ederken, George Russell takım arkadaşının 0.5 saniye gerisinde kaldı. 

Seansın ardından Russell'ın takım arkadaşına kıyasla neden geride kaldığı sorulduğunda takım patronu Toto Wolff, performans farkının hem virajlarda hem de düzlüklerde ortaya çıktığını söyledi.

Wolff, "George virajlarda yaklaşık çeyrek saniye, düzlüklerde de yaklaşık çeyrek saniye kaybediyor."

"Günümüz güç üniteleri artık o kadar karmaşık ki, düzlüklerde yaşadığımız performans kaybının tam olarak neden kaynaklandığını henüz açıklayamıyoruz."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Hafta sonunun başından beri bunu analiz ediyoruz. Olası açıklamalardan biri George'un daha eski bir güç ünitesi kullanıyor olması, Kimi'nin ise tamamen yeni bir güç ünitesine sahip olması. Teorilerimizden biri bu ama asıl nedeni mutlaka bulmamız gerekiyor." dedi.

Pole pozisyonunu kazanan Antonelli'nin performansını öven Wolff, genç pilotun baskı altında son derece olgun davrandığını söyledi.

Mercedes takım patronu, "Şu anda gerçekten çok iyi bir şekilde sürüyor. "

"İlk turu iyi değildi ama hiç paniklemedi. Ön kanadı sadece bir derece değiştirdik ve bir anda araç yeniden canlandı. Çok sakin ve son derece kontrollüydü." şeklinde konuştu. 

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