Wolff: "Russell düzlük ve virajlarda toplam yarım saniye kaybediyor"

Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında Kimi Antonelli pole pozisyonunu elde ederken, George Russell takım arkadaşının 0.5 saniye gerisinde kaldı.

Seansın ardından Russell'ın takım arkadaşına kıyasla neden geride kaldığı sorulduğunda takım patronu Toto Wolff, performans farkının hem virajlarda hem de düzlüklerde ortaya çıktığını söyledi.

Wolff, "George virajlarda yaklaşık çeyrek saniye, düzlüklerde de yaklaşık çeyrek saniye kaybediyor."

"Günümüz güç üniteleri artık o kadar karmaşık ki, düzlüklerde yaşadığımız performans kaybının tam olarak neden kaynaklandığını henüz açıklayamıyoruz."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Hafta sonunun başından beri bunu analiz ediyoruz. Olası açıklamalardan biri George'un daha eski bir güç ünitesi kullanıyor olması, Kimi'nin ise tamamen yeni bir güç ünitesine sahip olması. Teorilerimizden biri bu ama asıl nedeni mutlaka bulmamız gerekiyor." dedi.

Pole pozisyonunu kazanan Antonelli'nin performansını öven Wolff, genç pilotun baskı altında son derece olgun davrandığını söyledi.

Mercedes takım patronu, "Şu anda gerçekten çok iyi bir şekilde sürüyor. "

"İlk turu iyi değildi ama hiç paniklemedi. Ön kanadı sadece bir derece değiştirdik ve bir anda araç yeniden canlandı. Çok sakin ve son derece kontrollüydü." şeklinde konuştu.