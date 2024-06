Wolff: “Russell bir ya da iki hatadan kaçınabilirdi”

George Russell, geçen hafta sonu Kanada GP’de üçüncü olarak Mercedes'e bu yılki ilk podyumunu getirdi.

Takım patronu Toto Wolff sonuçtan memnun ancak Russell'ın bazı hatalardan kaçınabileceğini söyledi.

Wolff, “Son bölümde George yüksek bir tempo gösterip, lideri yakalamaya başladığında bir an için galibiyetin mümkün olabileceğini düşündük fakat sonuçta açgözlü olmamalıyız.”

“Bir yandan George harikaydı ama diğer yandan bir ya da iki hatadan kaçınabilirdi.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, the Red Bull trophy delegate and George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images