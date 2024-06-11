Wolff: “Russell bir ya da iki hatadan kaçınabilirdi”
Mercedes patronu Toto Wolff, George Russell’ın Montreal’de kaçınabileceği birkaç hata olduğunu söylüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
George Russell, geçen hafta sonu Kanada GP’de üçüncü olarak Mercedes'e bu yılki ilk podyumunu getirdi.
Takım patronu Toto Wolff sonuçtan memnun ancak Russell'ın bazı hatalardan kaçınabileceğini söyledi.
Wolff, “Son bölümde George yüksek bir tempo gösterip, lideri yakalamaya başladığında bir an için galibiyetin mümkün olabileceğini düşündük fakat sonuçta açgözlü olmamalıyız.”
“Bir yandan George harikaydı ama diğer yandan bir ya da iki hatadan kaçınabilirdi.”
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, the Red Bull trophy delegate and George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
“Bence atak denediği virajda Oscar Piastri'yi geçme şansı yoktu. Risk almaktan korkmadığı ve sıkı mücadele ettiği için iyi bir geçiş yeteneğine sahip fakat bu geçiş girişimi fazla hırslıydı ve ona pozisyon kaybına mâl oldu.”
“Bence ikincilik mümkündü. Lando Norris'in hızının neden düştüğünü bilmiyorum, belki bir sorun yaşamıştır... Fakat her halükârda George için sonuç farklı olabilirdi.”
“Ancak, ne olabileceği önemli değil. Sürücülere hızlı bir araç vermemiz önemliydi. Hafta sonu hakkında olumlu düşünmek zorundayız çünkü takım ileriye doğru gerçek bir adım attı ve aracın gelişim yönü doğru görünüyor.” dedi.
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