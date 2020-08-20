Wolff: "Rosberg'in emeklilik kararına her zaman hayranlık duydum"

Nico Rosberg , Williams'taki güçlü performansının ardından 2010'da Mercedes'e katıldı ve 2013-16 arası Lewis Hamilton'la takım arkadaşı oldu.

Alman pilot, yoğun şampiyonluk savaşının ardından 2016'yı şampiyon olarak tamamladı ve devam eden sözleşmesine rağmen sezon sonunda emekli oldu.

Rosberg'in bu kararı başlangıçta pek hoş karşılanmasa da, Wolff buna büyük bir hayranlık duyduğunu söylüyor.

"Nico'nun kararını her zaman bir hayranlık ve katılıkla karşıladım, çünkü o kendisinin gitme zamanı olduğunu düşünüyordu. O, uzun vadede yapabileceği şeyin fazlasını yaptığını düşünüyordu. Başarmak istediği her şeyi başardığını hissetti ve bu, dünya şampiyonu olmaktı."

"Kendinizi dinlemeniz lazım, bu pek zor bir şey değil. Aracımı, kendimi ayarlamaya göre daha kolay ayarlayabilirim. Sadece Covid değil, Formula 1'in ne yönde ilerlediği de önemli."

Wolff, hem kendisinin hem de takımının geleceği hakkında konuştu.

"En yüksek önceliğim, takım için en doğru kararı vermek. Onlarla çalışmayı ve bu dostane ortamın tadını çıkarmayı seviyorum, inişler ve çıkışlardan keyif alıyorum. Bundan daha iyi bir insan grubu isteyemezdim. Açıkçası her şeyi Ola Kallenius ve Susie ile konuşuyorum ve umarım gelecek yıl sizinle görüşmek için yine aynı yerde olacağım. Eğer değilse de takıma yakın olacağım."