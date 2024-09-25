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Formula 1 Singapur GP

Wolff: "Ricciardo'nun en hızlı turu atması, Red Bull'un 'kirli bir oyunu' değildi"

Toto Wolff, Daniel Ricciardo'nun Singapur'da en hızlı turu atmasının Red Bull'un 'kirli bir oyunu' olmadığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo Marina Bay'deki yarışın son turlarında Lando Norris'ten yarışın en hızlı turunu aldı ve eski McLaren takım arkadaşının ekstra bir puan almasını engelledi. Bu da Max Verstappen'e şampiyonada avantaj sağladı.

VCARB'ın pilotları aracılığıyla Red Bull'a bağlı olduğu ancak rekabet açısından özerk olduğu düşünüldüğünde, Christian Horner Red Bull pit duvarından bir talimat verildiği fikrini reddederek, "Daniel sadece yarışı yüksek bir noktada bitirmek istedi." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Wolff, bu konu hakkında şu yorumlarda bulundu: "Bence sahip olduğunuz tüm stratejileri oynamak zorundasınız."

"Bunun kirli bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Kurallar dahilindeydi ve sürücüler birbirlerine haksızlık etmediler, Ricciardo sadece fazladan bir puan aldı. Yani büyütülecek bir şey değil."

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