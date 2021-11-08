Wolff, Ricciardo - Bottas olayının incelenmemesine "şaşırmış"

Pazar günü yapılan Meksika GP'sine pole pozisyonundan başlamasına rağmen Bottas, ilk viraja gelinirken Max Verstappen ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'a geçilerek üçüncü sıraya geriledi.

Fin pilotun yarışı, Ricciardo'nun temasının ardından spin atması ile beraber daha da kötüye gitti.

Wolff, hakemlerin olayı incelememesine şaşırdığını söyledi.

Yarışın ardından konuşan Wolff, "Evet bence hakemler buna bakmalılardı. Genele baktığımızda bu olay için cezaya bakmamaları çok şaşırtıcıydı." dedi.

Ricciardo'nun olayda ceza almasının değil, inceleme altına bile alınmaması kararı pek çok kişiyi şaşırttı.

Meksika'dan sadece iki yarış öncesinde, Türkiye GP'sinde Pierre Gasly, Fernando Alonso ile yaşadığı temastan dolayı beş saniyelik zaman cezası almıştı.

Bu olayda AlphaTauri sürücüsü, Alonso ve Sergio Perez arasında sıkışmıştı ve kendisinin gidecek başka yeri yoktu. Ricciardo ise birinin arasında kalmamış, direkt olarak Bottas'a çarpmıştı.

İnsanların, hakemlerin olaylar hakkında istikrarsız kararlar verdiği düşüncesi, FIA yarış direktörü Michael Masi'ye soruldu. Masi ise, "Her olaya farklı şekilde bakmanız gerekiyor ve neler olacağını görmeniz gerekiyor."

"Öncelikle Türkiye'de ıslak koşullar vardı, burada kuru zemindeydik. Tamamen farklı bir viraj karakteristiği vardı. Bir sürü farklı şey vardı."

"Ancak daha önce dediğim gibi, olaya çok detaylı şekilde bakmadım."

"Birbiriyle karşılaştırıldıklarında araçların bulunduğu noktalar gibi pek çok şey var, ele alınması gereken bir sürü farklı faktör var."

"Hakemler, bu olayın birinci viraj yarış olayı olduğu fikrine sahiplerdi." yanıtını verdi.

Bottas, Pazar günkü yarışı 15. sırada tamamladı. Fin pilot, Max Verstappen'den en hızlı zaman turu puanını almak için geç pit stop yaptı ve yarışın en hızlı tur zamanını almayı başardı.