Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Binotto: "Yeni güç ünitemiz, şampiyona gidişatı için önemli rol oynadı" Sonraki / Abu Dhabi GP patronları, Yas Marina pistinin yeni haline dair ilk fotoğrafları yayınladı
Formula 1 / Meksika GP Haberler

Wolff, Ricciardo - Bottas olayının incelenmemesine "şaşırmış"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Meksika GP'sinin startında Daniel Ricciardo'nun Valtteri Bottas'a çarpmasının ardından hakemlerin olayı incelememesine "şaşırmış".

Wolff, Ricciardo - Bottas olayının incelenmemesine "şaşırmış"

Pazar günü yapılan Meksika GP'sine pole pozisyonundan başlamasına rağmen Bottas, ilk viraja gelinirken Max Verstappen ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'a geçilerek üçüncü sıraya geriledi.

Fin pilotun yarışı, Ricciardo'nun temasının ardından spin atması ile beraber daha da kötüye gitti.

Wolff, hakemlerin olayı incelememesine şaşırdığını söyledi.

Yarışın ardından konuşan Wolff, "Evet bence hakemler buna bakmalılardı. Genele baktığımızda bu olay için cezaya bakmamaları çok şaşırtıcıydı." dedi.

Ricciardo'nun olayda ceza almasının değil, inceleme altına bile alınmaması kararı pek çok kişiyi şaşırttı.

Meksika'dan sadece iki yarış öncesinde, Türkiye GP'sinde Pierre Gasly, Fernando Alonso ile yaşadığı temastan dolayı beş saniyelik zaman cezası almıştı.

Bu olayda AlphaTauri sürücüsü, Alonso ve Sergio Perez arasında sıkışmıştı ve kendisinin gidecek başka yeri yoktu. Ricciardo ise birinin arasında kalmamış, direkt olarak Bottas'a çarpmıştı.

İnsanların, hakemlerin olaylar hakkında istikrarsız kararlar verdiği düşüncesi, FIA yarış direktörü Michael Masi'ye soruldu. Masi ise, "Her olaya farklı şekilde bakmanız gerekiyor ve neler olacağını görmeniz gerekiyor."

"Öncelikle Türkiye'de ıslak koşullar vardı, burada kuru zemindeydik. Tamamen farklı bir viraj karakteristiği vardı. Bir sürü farklı şey vardı."

"Ancak daha önce dediğim gibi, olaya çok detaylı şekilde bakmadım."

"Birbiriyle karşılaştırıldıklarında araçların bulunduğu noktalar gibi pek çok şey var, ele alınması gereken bir sürü farklı faktör var."

"Hakemler, bu olayın birinci viraj yarış olayı olduğu fikrine sahiplerdi." yanıtını verdi.

Bottas, Pazar günkü yarışı 15. sırada tamamladı. Fin pilot, Max Verstappen'den en hızlı zaman turu puanını almak için geç pit stop yaptı ve yarışın en hızlı tur zamanını almayı başardı.

paylaşım
yorumlar
Binotto: "Yeni güç ünitemiz, şampiyona gidişatı için önemli rol oynadı"
Önceki haber

Binotto: "Yeni güç ünitemiz, şampiyona gidişatı için önemli rol oynadı"
Sonraki haber

Abu Dhabi GP patronları, Yas Marina pistinin yeni haline dair ilk fotoğrafları yayınladı

Abu Dhabi GP patronları, Yas Marina pistinin yeni haline dair ilk fotoğrafları yayınladı
Yorumları görüntüle
Efe Kahya Daha fazlası
Efe Kahya
Binotto: "Yeni güç ünitemiz, şampiyona gidişatı için önemli rol oynadı" Meksika GP
Formula 1

Binotto: "Yeni güç ünitemiz, şampiyona gidişatı için önemli rol oynadı"

Bottas: "Ricciardo bugün yarışımı mahvetti" Meksika GP
Formula 1

Bottas: "Ricciardo bugün yarışımı mahvetti"

Gasly: "Bu hafta sonu her şey kontrol altındaydı" Meksika GP
Formula 1

Gasly: "Bu hafta sonu her şey kontrol altındaydı"

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Ricciardo: "Temiz taraftan başlamak, 0.002 saniye ile kaçan altıncılığı telafi ediyor" Meksika GP
Formula 1

Ricciardo: "Temiz taraftan başlamak, 0.002 saniye ile kaçan altıncılığı telafi ediyor"

Ricciardo, McLaren ile hâlâ gelişebileceğine inanıyor
Formula 1

Ricciardo, McLaren ile hâlâ gelişebileceğine inanıyor

Sainz: "Ricciardo'nun Amerika'da yaptıkları kuralların sınırını zorladı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Sainz: "Ricciardo'nun Amerika'da yaptıkları kuralların sınırını zorladı"

McLaren Daha fazlası
McLaren
Meksika GP padoğundan en son teknik kareler Meksika GP
Formula 1

Meksika GP padoğundan en son teknik kareler

Brown: "Norris, Verstappen ve Hamilton ile aynı seviyede" Meksika GP
Formula 1

Brown: "Norris, Verstappen ve Hamilton ile aynı seviyede"

Mika Hakkinen'in emeklilik kararının perde arkası
Formula 1

Mika Hakkinen'in emeklilik kararının perde arkası

Son Haberler

Giovinazzi: "Stratejimiz tamamen yanlıştı"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Stratejimiz tamamen yanlıştı"

Abu Dhabi GP patronları, Yas Marina pistinin yeni haline dair ilk fotoğrafları yayınladı
Formula 1 Formula 1

Abu Dhabi GP patronları, Yas Marina pistinin yeni haline dair ilk fotoğrafları yayınladı

Wolff, Ricciardo - Bottas olayının incelenmemesine "şaşırmış"
Formula 1 Formula 1

Wolff, Ricciardo - Bottas olayının incelenmemesine "şaşırmış"

Binotto: "Yeni güç ünitemiz, şampiyona gidişatı için önemli rol oynadı"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Yeni güç ünitemiz, şampiyona gidişatı için önemli rol oynadı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.