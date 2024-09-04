Wolff: "Red Bull'un yaşadığı sorunlar gerçekten garip ama bu durum geçici olabilir"

Mercedes patronu Toto Wolff, Red Bull’un son dönemdeki performans düşüşünü “gerçekten garip” olarak nitelendirirken, yine de onları göz ardı etmenin rakipleri için tehlikeli olabileceği konusunda uyardı. Wolff aynı zamanda Max Verstappen'in aracı rekabetçi tutma konusundaki bireysel yeteneğini övdü.

Sezonun başlarında tempoyu belirleyen Red Bull, artık en üst sıradaki mücadeleye katılmakta zorlanıyor. Verstappen, İtalya Grand Prix'sinde yedinci sıradan başlayıp altıncı olarak bitirirken, takım arkadaşı Sergio Perez ise sekizinci sıradan başlayarak ilerleyemedi.

McLaren'ın yaptığı güncellemelerle gridin en hızlısı haline gelmesi, Mercedes'in yaz tatilinden önce galibiyet mücadelesi için adım atması ve Ferrari'nin de ileriye doğru hamleler yapmasıyla Red Bull, kendini Sürücüler ve Takımlar Şampiyonluğunu elinde tutma mücadelesi içinde buldu.

Verstappen, Monza'daki kötü performansın ardından Red Bull'un her iki şampiyonluğu da korumasının “gerçekçi olmadığını” söylerken, Lando Norris sürücüler sıralamasında Hollandalının 62 puan gerisinde, McLaren ise takımlar sıralamasında sadece sekiz puan gerideydi.

Mercedes ile geçmişte Red Bull'a karşı üstünlük kurmak için dişe diş mücadele eden Wolff, rakiplerinin hız kaybetmesini garip bulduğunu, ancak durumun değişebileceği ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti.

“Bu gerçekten çok garip. Açıkçası hiçbir fikrim yok ama bu yılın başındaki dominant Red Bull değil.”

“Max bir süre bunu sürdürebildi, ancak sonuçlardan anladığım kadarıyla ve görünen o ki artık bu hız yok. Ama bu konuda içeriden bir bilgiye sahip değilim, yani bu da bir hata olabilir." dedi.

Monza yarışının, Red Bull'un uzun yıllardır gördüğü en kötü yarışlardan biri olduğunu söyleyen Wolff, "Bunu söyleyen ben kimim ki? İki yıl boyunca hiçbir şey çalışmadı ve Ferrari'nin birkaç yarış önce yaşadığı durum da aynıydı."

“Bu yüzden onları silip atabileceğinizi düşünmüyorum, onlar zorlu bir takım ve eminim daha iyi yarışlar olacaktır, ancak McLaren şu anda Takımlar Şampiyonası için açıkça favori çünkü iki sürücü de puan alıyor ve bahse girerim Red Bull yılın başında bunu beklemiyordu.” dedi.

Farklı pistler, hava koşulları, lastik aşınması ve güncellemeler, ön sıralarda yer alan pilotlar arasındaki farkın, kimin podyumda yer alacağını tahmin etmeyi zorlaştıracak kadar az olduğu anlamına geliyor.

Bu durum, Red Bull ve Verstappen'in son zamanlarda sergilediği hakimiyetten ve son yarışlardan çok farklı. Son yedi grand prix'yi altı farklı pilot kazandı ve bu süreçte sadece Lewis Hamilton birden fazla kez damalı bayrağı gördü.

Wolff için bu, taraftarlar için daha iyi bir ürün anlamına geliyor.

“Bu Formula 1 için harika bir şey, gerçek bir rock and roll.”

“Ferrari'ye bakın, gerçekten kötü hafta sonları geçirdiler ve sonra Zandvoort'ta yarışta canlandılar ve akıllı bir stratejiyle Monza'da kazandılar.”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

“Bu ilk dört takım arasında gördüğümüz dalgalanmalar taraftarlar için harika bir haber ve spor için de yeni bir şey. Podyum için yarışabilecek yedi ya da sekiz araç var ve bu harika bir şey.” dedi.

Red Bull, Monza'dakine benzer bir sonucun McLaren'ı Takımlar Şampiyonasının zirvesine taşıyacağı Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde hızlı bir çözüm bulmayı umuyor.