Wolff: "Red Bull'un yakalanması kaçınılmaz"
Toto Wolff, Red Bull'un şu anda Formula 1'de hâlâ referans noktası olduğunu kabul etse de yakın zamanda ön tarafta mücadele olacağını düşünüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc hafta sonu Monako'daki ilk galibiyetini alırken, Mercedes'ten George Russell Red Bull'dan Max Verstappen'i geride bıraktı ve Alman takımının pilotları sırasıyla beşincilik ve yedincilik elde etti.
Özellikle Hamilton serbest antrenmanlarda güçlü göründü. İkinci antrenman seansından sonra Monako'daki cuma gününün şu ana kadar 2024'te 'yaşadıkları en iyi gün' olduğunu söyledi.
Ancak Mercedes'in öne daha yakın olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, şunları ekledi: "Bunu söylemek zor."
"McLaren ileriye doğru gerçekten iyi bir adım attı, Ferrari gelişmeye devam etti ve Red Bull muhtemelen biraz geriye düştü. Genel olarak, geçilmesi gereken takım hâlâ onlar."
Wolff'un rakibi Red Bull'dan Christian Horner ise iki yıldır ön sıralarda yer almalarına ve Formula 1'in teknik düzenlemelerinin sabit kalmasına rağmen diğer takımların onları yakalamasının an meselesi olduğuna inanıyor.
Monako'da verdiği demeçte, "Diğer takımların onları yakalaması kaçınılmaz."
"Araçlar görünüm ve şekil ve dolayısıyla tur zamanı bakımından birbirine yaklaştıkça, güçlü bir rekabet olacaktır." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Brundle: "Red Bull'un yaşadığı gerilemenin sebebi 'iç karışıklıklar'"
Hamilton, Monako’ya getirilen ön kanadın Russell’ın aracına takılmasını istemiş
Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”
Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ile Türk Bayrağını WRC Podyumunda Dalgalandırmayı Hedefliyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar