Wolff: "Red Bull'un yakalanması kaçınılmaz"

Charles Leclerc hafta sonu Monako'daki ilk galibiyetini alırken, Mercedes'ten George Russell Red Bull'dan Max Verstappen'i geride bıraktı ve Alman takımının pilotları sırasıyla beşincilik ve yedincilik elde etti.

Özellikle Hamilton serbest antrenmanlarda güçlü göründü. İkinci antrenman seansından sonra Monako'daki cuma gününün şu ana kadar 2024'te 'yaşadıkları en iyi gün' olduğunu söyledi.

Ancak Mercedes'in öne daha yakın olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, şunları ekledi: "Bunu söylemek zor."

"McLaren ileriye doğru gerçekten iyi bir adım attı, Ferrari gelişmeye devam etti ve Red Bull muhtemelen biraz geriye düştü. Genel olarak, geçilmesi gereken takım hâlâ onlar."

Wolff'un rakibi Red Bull'dan Christian Horner ise iki yıldır ön sıralarda yer almalarına ve Formula 1'in teknik düzenlemelerinin sabit kalmasına rağmen diğer takımların onları yakalamasının an meselesi olduğuna inanıyor.

Monako'da verdiği demeçte, "Diğer takımların onları yakalaması kaçınılmaz."

"Araçlar görünüm ve şekil ve dolayısıyla tur zamanı bakımından birbirine yaklaştıkça, güçlü bir rekabet olacaktır." dedi.