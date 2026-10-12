Formula 1 Singapur GP

Wolff: "Red Bull'un performansı karşısında şapka çıkarmak gerekiyor"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull'un son yarışlardaki etkileyici gelişimini ve Max Verstappen'in performansını övdü.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 12 Eki 2026 07:17

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Toto Wolff, Red Bull'un elde ettiği kazanımların üç temel unsura dayandığını düşünüyor: Araç, geliştirme yönü ve kullandığı araçtan maksimumu çıkarmayı başarabilen Max Verstappen.

Brackley merkezli ekip, son güncelleme paketinin beklediği performans artışını sağlayıp sağlamadığını henüz belirleyebilmiş değil. Malezya’daki pist koşulları, takımın yeni parçalar hakkında net sonuçlara ulaşmasını zorlaştırdı. Bu nedenle Singapur, yeni bileşenlerin değerlendirilmesi için test görevi üstlendi. Mercedes, iki sürücüsüyle farklı konfigürasyonlar denedi. Kimi Antonelli yeni güncelleme paketinin yanı sıra yeni bir ön kanat kullanırken George Russell eski konfigürasyonla piste çıktı.

Red Bull'un Azerbaycan Grand Prix’si öncesinde yaptığı değişiklikler ise oldukça kapsamlıydı. Takım; daha fazla yere basma kuvveti elde etmek amacıyla taban, difüzör, yan hava girişleri, aynalar ve halo çevresinde güncellemeler yaptı. Ekibin son yarışlardaki performansının arkasında da bu geliştirmelerin bulunduğu düşünülüyor.

Max Verstappen, Malezya'daki Bahreyn Grand Prix’sinde sezonun ilk galibiyetini aldı ve bu pazar Singapur'da üst üste ikinci yarışını kazandı. Bunun ardından Wolff'e, Milton Keynes merkezli ekibin artık Formula 1’in referans takımı olup olmadığını düşünüp düşünmediği soruldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Wolff, Red Bull'un bu sezonki çalışmalarını överek şunları söyledi: "Red Bull'un bu sezon yaptıkları karşısında şapka çıkarmak gerekiyor. Aracı nasıl geliştirdiklerine, her şeyin nasıl bir araya gelerek bütünlüklü bir pakete dönüştüğüne bakın."

"Bir de bunun üstüne aracı Max Verstappen'e veriyorsunuz. Kesinlikle yarışta en hızlı isim oydu. Sıralama turlarında da gridin en hızlısıydı."

"Bakalım bizim güncellememiz de umduğumuz gibi çalışmaya başladığında ona karşı rekabetçi olabilecek miyiz?"

"Ancak şu anda kesin bir şey var: Gelecek yıl takımlar arasında tam anlamıyla bir mücadele yaşanacak ve Red Bull da bu mücadelenin bir parçası olacak."

Wolff, sprint hafta sonunda elde ettiği verilerin ardından Mercedes'in güncelleme paketini de değerlendirdi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Hafta sonuna başlarken, öğrenme sürecimizi hızlandırmamız gerektiğini düşündüğümüz için ileri teknoloji odaklı bir işte pek alışılmış olmayan bir karar aldık ve iki farklı araç konfigürasyonuyla piste çıktık. Bunu erkenden planladık ve bu yaklaşım faydalı oldu."

"Ancak geriye dönüp baktığımda, bu yeni aracın önceki araca kıyasla çok farklı bir ayar felsefesine ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Şu anda öğrenmeye çalıştığımız şey de bu."

"Bu araç, önceki araç kadar kullanımı kolay mıydı? Sanmıyorum. Güncellemenin bize kazandırmasını beklediğimiz performansa sahip mi? Henüz öyle olduğunu düşünmüyorum."

"Ancak bu, doğru yönde atılmış bir adımdı. Austin'de bu gelişimi sürdürüp sürdüremeyeceğimizi ve güncellemenin gerçekten daha fazla performans sağlayıp sağlamadığını göreceğiz. Çünkü bu, gelecek yıl için izleyeceğimiz geliştirme yönü açısından kritik önem taşıyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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