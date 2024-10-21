Wolff, Red Bull'un ön bib cihazıyla ilgili: "F1'de Bugs Bunny cihazları kullandığımızı bilmiyordum"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull’un ön bib ayarlama cihazını "acayip" olarak nitelendirdi ve FIA'nın bu konuda daha fazla inceleme yapabileceğini öne sürdü.

Red Bull, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix hafta sonu boyunca teknik tartışmaların merkezindeydi. Bunun nedeni, FIA'nın Milton Keynes merkezli takımın ön bib yüksekliğini ayarlamak için kullandığı sistemi daha sıkı bir şekilde izlemeye başlamasıydı.

Bir aletle ayarlanması gereken cihazın varlığına izin verilse de kurallara aykırı olan, bu ayarın parc ferme koşulları altında değiştirilmesidir.

Bu nedenle FIA, sıralama turları ve yarış arasında bu ayarların değiştirilmemesini sağlamak için Austin hafta sonunda cihaza bir mühür taktı. Ayrıca, Red Bull bu sezonun ilerleyen dönemlerinde aracında daha kalıcı değişiklikler yapacağına söz verdi.

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu direktörü Nikolas Tombazis, Red Bull'un bu cihazı geçmişte kullandığına dair herhangi bir belirti olmadığını ve bu nedenle konunun kapandığını söyledi. Ancak bu, konunun sonu olmayabilir.

Takımı geçmişte Red Bull'a karşı sert bir mücadele vermiş olan Wolff, durumun kabul edilebilir olmaktan uzak olduğunu düşünürken, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem de dahil olmak üzere üst düzey yetkililere bu konuda baskı yapabileceğini ima etti.

Red Bull’un sistemi hakkında konuşan Wolff şunları söyledi: “Benim görüşüm, gördüklerim ve duyduklarımdan yola çıkarak, bunun çok acayip olduğu yönünde.”

Neden böyle düşündüğünü daha fazla açıklayan Wolff, Red Bull'un sadece antrenman seanslarında sürüş yüksekliğini değiştirmeye yardımcı olmak için aracına bu kadar karmaşık bir cihaz takmasının son derece şüpheli olduğunu söyledi.

Wolff, “Sanırım hepimiz F1 standartlarına uygun parçalar tasarlıyoruz ve bunlar en yüksek özelliklere sahip, kurallar dahilinde olan parçalardır.”

“Bazen aero esneklik gibi konularda elinizden geldiğince ileri gitmeye çalışırsınız ancak neden var olduklarını sorgulayacağınız belirli parçalar vardır.”

“Neden böyle bir şey tasarlarsınız ve sanki bir şeyleri değiştirmek istiyormuşsunuz gibi üzerine iki pozisyon için iki işaret koyarsınız?” diye ekledi.

Red Bull Racing RB20 front bib detail Photo by: Andreas Beil

Wolff ayrıca, Red Bull'un FIA'ya cihazı değiştirmek için kullanılan bir aracı göstererek bir tür tiyatro sergilediğini ima etti. Bu ayarların çok daha basit bir şekilde değiştirilebileceğini düşünüyor.

“Bu cihazı araca koyduklarında, bunun değiştirilmesinin tek yolu olduğunu göstermeleri gerçekten hoşuma gitti! Bunu yapmak ve araca yerleştirmek için ne kadar zaman harcadıklarını merak ediyorum.”

Rakip takımlardan biri Red Bull'un FIA'ya gösterdiği 60 cm uzunluğundaki sokete “Bugs Bunny” adını taktı çünkü normalde F1'de beklenen sofistike seviyeler göz önüne alındığında çizgi film tipi bir alet gibi görünüyordu.

Wolff bu fikri destekledi ve ekledi: “F1'de böyle Bugs Bunny cihazları kullandığımızı bilmiyordum. Bu durumda 'Tamam, bir daha yapmayacağız' demek yeterli değil."

Tombazis hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde konunun kapandığına inandığını söylese de Wolff bunun her şeyin sonu olduğunu düşünmüyor.

Wolff, şöyle ekledi: “FIA adına konuşamam. Nikolas adına da konuşamam”

“Açıkçası, bu uzun süredir fark edilmeyen bir şey.

“Ama bence FIA yönetimi buna bakacak ve 'Bu konuda ne yapıyoruz?’ diyecek.”