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Wolff, "Red Bull'un neden sadece sert lastiği kullandığını görmek ilginç olacak"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Max Verstappen ve Sergio Pérez'in gerilerde kaldığı antrenman seansından net sonuçlar çıkarmanın zor olduğu görüşünde.

Editör Ezel Tan
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Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Esteban Guttierez, Reserve Driver, Mercedes-AMG

Brezilya'da Mercedes ve Red Bull Racing en güçlü iki takım gibi görünüyor fakat antrenman seanslarından çok fazla sonuç çıkarmak zor.

Bunun temel sebebi Red Bull ve Mercedes pilotlarının, Ferrari pilotlarına oranla farklı lastikler kullanmış olması. Üstelik McLaren pilotları da en hızlı turlarını atmadan garaja geldiler.

Sky'a konuşan Wolff, "'Değerlendirme yapmak zor. Verstappen'in temposunu henüz görmedik çünkü orta lastikleri sakladılar."

"Bunu neden yaptıklarını görmek ilginç olacak. Birkaç seçenek daha oluşturuyor olabilirler ama hızımız umut vericiydi."

"Lewis ilk iki virajda 0.6 saniye kaybetti. Bunun dışında pilotlarımızın tur zamanları hemen hemen aynıydı." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Söylentilere göre 2024'te sprint sıralama turları cuma öğleden sonraya, sprint yarışı cumartesi sabahına ve ana yarışın sıralama turları da öğleden sonraya alınacak.

Wolff bu konuda, "Evet, bu doğru. Bunu Stefano ile görüştük. Nihayetinde bu onun tercihi ama bu değişiklikle hafta sonunun yapısı biraz daha anlamlı hale geliyor."

"Böylece ana yarışın sıralama turları Cumartesi günü, alıştığımız gibi saat 14:00'te yapılır. Kafa karışıklığı da kalmamış olur."

"Ayrıca isimlere de bakmamız lazım. Belki de sadece sprint sıralama turları ve Grand Prix sıralama turları demeliyiz, bu daha kolay olur. Şu an benim de kafamı karıştırıyor, bir sonraki seansın hangisi olduğunu bile bilmiyorum."

"Formula 1 ve takımlar olarak hepimizin aynı hedeflere sahip olduğunu düşünüyorum."

"Bu sprint hafta sonlarından hiç hoşlanmıyorum ama taraftar seviyorsa bunu yapmalıyız." dedi.

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