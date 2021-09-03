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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

Yardımcı Editör:
Cem Özel
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull’un kendilerinin motorunu sorgulamak için zaman harcamasını sevdiğini söyledi.

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

Hollanda Grand Prix’si öncesinde Red Bull’un, Mercedes motorunun basınç odası sıcaklıklarını izleyen sensörlerde kullandığı potansiyel bir ‘hile’ ile ilgili FIA’ya bir sorgulamada bulunduğu ortaya çıktı.

Red Bull, Mercedes’in motor soğutması konusunda haksız bir avantaj elde etmediğinden emin olmak için FIA’dan güç ünitesini kontrol etmesini istedi.

F1 kuralları, basınç odası sıcaklığının dış ortam sıcaklığından en az 10 derece daha fazla olması gerektiğini belirtiyor ve bu FIA sensörleri tarafından denetleniyor.

Mercedes ve Red Bull bu sezon daha önce esnek kanatlar ve pit stop süreleri konusunda da karşı karşıya gelmişti.

Sky’a konuşan Wolff, “Bu tür şeyler üzerinde zaman harcamaları ve araştırma yapmalarını seviyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. Eğer bu diğer takımların dikkatini dağıtıyorsa bu iyi.”

“Keşke bu konuda özel bir çözümümüz olsaydı ancak her zamanki gibi Formula 1’de izlenen yöntem bu.”

“FIA’ya sorular soruluyor, sorgulamalar isteniyor. Bu tamamen normal.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, on the grid

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sorgunun sebebi sorulduğunda Red Bull takım patronu Christian Horner şöyle konuştu: “Bana göre, tüm teknik netleştirmelerin doğasında olduğu gibi, bu sürekli tüm takımlar arasında oluyor.”

“Bu sınıflandırmalar genelde bir şeyin, yönetim organının gözünde bir çözüm olarak kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek içindir.”

“Ancak bu yıl aracımızda bunlardan çok sayıda oldu ve bu Red Bull’a özel bir şey değil.”

“Teknik çalışma gruplarında mühendisler arasındaki bu diyalog, devam eden bir süreç. Bu yüzden bunun sürpriz olmayacağından eminim.”

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