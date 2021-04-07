Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Mercedes, sezonun ilk yarışını kazansa da hafta sonu boyunca daha iyi bir tempoya sahip olan Red Bull şu anlık en hızlı araç gibi duruyor.

Ancak Mercedes, aradaki farkı kapama konusunda çok karamsar hissetmiyor. Wolff’a göre Alman ekip, bu süreçten zevk alıyor.

Konu hakkında konuşan Wolff, ‘’Takım, oluşan bu koşullardan zevk alıyor. Kağıt üstünde Red Bull, bütün alanlarda bize kıyasla daha üstün. Kaybederlerse şampiyonayı onlar kaybeder, biz kazanmayız. Şampiyonluğu onlar vermiş olur. En hızlı araca sahip olduğunuzda, performanslarınızla bunu göstermelisiniz.‘’

‘’Gelişmemiz şart. Formumuzun zirvesinde olup, daha çok performans bulmalıyız. Şu an, gridderli en hızlı 2. araç konumundayız.‘’ dedi.

Wolff, takımın hız açısından Red Bull’un arkasında olmayı gayet iyi karşıladığını belirtirken bunun Brackley’deki herkese yeni bir enerji ve konsantrasyon getirdiğini de ekledi.

‘’Birilerini yakalamaya çalışmak oldukça eğlenceli çünkü bu yeni bir durum. Bütün takım bu fırsatı kucakladı ve benimsedi.‘’

‘’2013’ten beri böyle bir durum ile karşılaşmamıştık ve ben 2013’ü çok sevmiştim. Dediğim gibi, takımda, 2013’te ilk geldiğimizdeki heyecanı hissedebiliyorum. O zaman da bir Red Bull dominasyonu vardı ve 4. şampiyonluğa gidiyorlardı.‘’

Geçtiğimiz günlerde Avusturya gazetesi Österreich’a verdiği röportajda Brown ve Horner’ın 2022 Mercedes sürücü kadrosu ile alakalı yorumlarına dair düşüncesi sorulduğunda Wolff, ‘’Brown’da Horner gibi, sadece dedikodu yapıyor. Umurumda değiller.’’ yanıtını verdi.

Wolff’un bu söylemi tepki toplamıştı ve Wolff bu söyleme bir açıklık getirerek, ‘’İkisine de saygı duyuyorum, bu söylemimim tamamıyla yanlış çevrildi, sanırım çevirinin içinde kaybolmuşlar.‘’

‘’Zak, Mercedes ailesinin bir parçası ve benim arkadaşım. Aramızdaki muhabbete ve yakınlığa bakıldığında onu böyle bir şeyle suçlamayacağımı anlayabilirsiniz.‘’

Wolff, takım patronlarının aralarındaki muhabbet ve şakalaşmanın, takımların arasındaki rekabetin gerçek olduğunu göstermesi nedeniyle Formula 1’e ilgi ve izleyici çekmeye yardımcı olan en önemli faktörlerden biri olduğunu da vurguladı.

‘’Bu oldukça önemli çünkü günün sonunda her şey bu rekabete bakıyor. Aynı yerde çalışıyoruz ve buranın takipçilere eğlence sağlaması gerek.‘’

‘’Tabii rekabet de var ve bazen bu düşmanlığa da dönebiliyor, bu sporun bir parçası. Ancak kimse unutmamalı ki bu sadece bir spor.‘’