Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi" Sonraki / Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor
Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull’un onlara rakip olmasıyla birlikte takımda 2013’te daha Dünya şampiyonluğu kazanmamış ekipteki heyecanı ve motivasyonu hissettiğini belirtti.

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Mercedes, sezonun ilk yarışını kazansa da hafta sonu boyunca daha iyi bir tempoya sahip olan Red Bull şu anlık en hızlı araç gibi duruyor.

Ancak Mercedes, aradaki farkı kapama konusunda çok karamsar hissetmiyor. Wolff’a göre Alman ekip, bu süreçten zevk alıyor.

Konu hakkında konuşan Wolff, ‘’Takım, oluşan bu koşullardan zevk alıyor. Kağıt üstünde Red Bull, bütün alanlarda bize kıyasla daha üstün. Kaybederlerse şampiyonayı onlar kaybeder, biz kazanmayız. Şampiyonluğu onlar vermiş olur. En hızlı araca sahip olduğunuzda, performanslarınızla bunu göstermelisiniz.‘’

‘’Gelişmemiz şart. Formumuzun zirvesinde olup, daha çok performans bulmalıyız. Şu an, gridderli en hızlı 2. araç konumundayız.‘’ dedi.

Wolff, takımın hız açısından Red Bull’un arkasında olmayı gayet iyi karşıladığını belirtirken bunun Brackley’deki herkese yeni bir enerji ve konsantrasyon getirdiğini de ekledi.

‘’Birilerini yakalamaya çalışmak oldukça eğlenceli çünkü bu yeni bir durum. Bütün takım bu fırsatı kucakladı ve benimsedi.‘’

‘’2013’ten beri böyle bir durum ile karşılaşmamıştık ve ben 2013’ü çok sevmiştim. Dediğim gibi, takımda, 2013’te ilk geldiğimizdeki heyecanı hissedebiliyorum. O zaman da bir Red Bull dominasyonu vardı ve 4. şampiyonluğa gidiyorlardı.‘’

Geçtiğimiz günlerde Avusturya gazetesi Österreich’a verdiği röportajda Brown ve Horner’ın 2022 Mercedes sürücü kadrosu ile alakalı yorumlarına dair düşüncesi sorulduğunda Wolff, ‘’Brown’da Horner gibi, sadece dedikodu yapıyor. Umurumda değiller.’’ yanıtını verdi.

Wolff’un bu söylemi tepki toplamıştı ve Wolff bu söyleme bir açıklık getirerek, ‘’İkisine de saygı duyuyorum, bu söylemimim tamamıyla yanlış çevrildi, sanırım çevirinin içinde kaybolmuşlar.‘’

‘’Zak, Mercedes ailesinin bir parçası ve benim arkadaşım. Aramızdaki muhabbete ve yakınlığa bakıldığında onu böyle bir şeyle suçlamayacağımı anlayabilirsiniz.‘’

Wolff, takım patronlarının aralarındaki muhabbet ve şakalaşmanın, takımların arasındaki rekabetin gerçek olduğunu göstermesi nedeniyle Formula 1’e ilgi ve izleyici çekmeye yardımcı olan en önemli faktörlerden biri olduğunu da vurguladı.

‘’Bu oldukça önemli çünkü günün sonunda her şey bu rekabete bakıyor. Aynı yerde çalışıyoruz ve buranın takipçilere eğlence sağlaması gerek.‘’

‘’Tabii rekabet de var ve bazen bu düşmanlığa da dönebiliyor, bu sporun bir parçası. Ancak kimse unutmamalı ki bu sadece bir spor.‘’

paylaşım
yorumlar
Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"

Önceki haber

Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"

Sonraki haber

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

49 dk
2
Formula 1

Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"

2s
3
Formula 1

F1'e Suudi Arabistan destekli yeni bir takım mı geliyor?

7s
4
Formula 1

Alonso: "En iyi yılım belki de 2012 yılıydı"

1g
5
Formula 1

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

1s
Son Haberler
FIA, 2021 F1 araçlarını inceleme seviyesini neden arttırdı?
F1

FIA, 2021 F1 araçlarını inceleme seviyesini neden arttırdı?

10dk
Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"
F1

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

49dk
Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor
F1

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

1s
Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’
F1

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

2s
Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"
F1

Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"

2s
Son Videolar
F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
27dk

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Finansal konularda da anlaşan F1, sprint yarışını onaylamaya hazırlanıyor
Formula 1 / Son dakika

Finansal konularda da anlaşan F1, sprint yarışını onaylamaya hazırlanıyor

Honda: "Yeni F1 motoru, aerodinamik anlamda Red Bull'a yardımcı oldu"
Formula 1 / Son dakika

Honda: "Yeni F1 motoru, aerodinamik anlamda Red Bull'a yardımcı oldu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Daha fazlası
Mercedes
Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı
Formula 1 / Son dakika

Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş
Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"
Formula 1 / Son dakika

Mercedes: ‘’Yüksek taban eğimine geçmek, 2021 sezonumuzu olumsuz etkiler"

Çok Okunanlar Bugün

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vowles: "Schumacher F1'de bir yıl daha kalsaydı, harika bir yıl geçirebilirdi"

F1'e Suudi Arabistan destekli yeni bir takım mı geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'e Suudi Arabistan destekli yeni bir takım mı geliyor?

Alonso: "En iyi yılım belki de 2012 yılıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "En iyi yılım belki de 2012 yılıydı"

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Rosberg: "Şu anda en hızlı araç Red Bull'da"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Şu anda en hızlı araç Red Bull'da"

Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı

Son Haberler

FIA, 2021 F1 araçlarını inceleme seviyesini neden arttırdı?
F1 Formula 1 / Analiz

FIA, 2021 F1 araçlarını inceleme seviyesini neden arttırdı?

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko'dan pist sınırları yorumu: "Neden duvar koymuyoruz?"

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 yönetimi, 2025 için ‘aktif aero‘ kuralları planlıyor

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.