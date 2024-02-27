Wolff: "Red Bull'un kopyaladığı motor kapağı başarının tek anahtarı olamaz"

Yeni Red Bull, sidepod ve Wolff'un "Büyük Duvar" olarak adlandırdığı motor kapağının Mercedes'in 2022 ve 2023 araçlarında kullandığı ancak artık terk ettiği konseptle büyük benzerlikler taşıması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

Ancak Wolff, RB20'nin dışarıdan W13/W14 serisine benzese de, gerçek sırlarının gözlerden saklı olduğunu söylüyor.

Yayın kuruluşu ORF'ye verdiği demeçte Wolff, "Bizim aracımızdan aldıkları birkaç şey var."

"Sadece zero-pod değil, elbette 'Büyük Duvar' adını verdiğimiz ve onların da benimsediği bu karoser motor kaplamasına da sahibiz. Estetik olarak harika değil ama mantıklı."

"Ancak gerçek performans tabanın altında gerçekleşiyor. Bunlar yer etkisine sahip araçlar ve burada da önemli olan yere basma kuvveti ve mekanik yol tutuş özellikleri."

"Son yıllarda çok güçlü oldukları yer de burası ve muhtemelen daha da geliştirilecekler. Ama ilk bakışta karoserde görebileceğiniz kadar radikal bir konsept değişikliği olmayacak." dedi.

Wolff, Red Bull'un zaten iyi çalışan bir konsepti geliştirmeyi tercih etmeyerek rüzgar tünelinin önerilerini takip ettiğini söyledi.

Wolff, "Son derece cesur bir adım. Çünkü muhafazakar bir şekilde ilerlemiş olsalardı, gerçekten iyi bir aracı daha da geliştirmiş olacaklardı."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Motorsport Images

"Veriler her zaman gelişimde size yol gösterecektir ve veriler muhtemelen yeni araçla yaptıklarının, bu yeni gelişmelerin aslında önemli ölçüde daha fazla yere basma kuvveti veya daha iyi yol tutuş özellikleri getirdiğini gösterecektir. Çünkü aksi takdirde Red Bull bunu yapmazdı."

"Son yıllarda her zaman yenilikçi oldular, referans noktası olan takım onlardı. Bu açıdan, ne yaptıklarını bildiklerine inanıyorum." dedi.

VCARB teknik direktörü Jody Egginton, kardeş takımın böylesine cesur bir adım atmasının sürpriz olduğunu söyledi ve bunun bir ilham kaynağı olduğunu itiraf etti.

Egginton, "Geçen yılki araçları çok iyiydi. Açıkça avantajı korumak istediler, bu yüzden agresif davrandılar. Ama bence Mercedes ve Ferrari de bazı alanlarda oldukça agresifti."

"Yani bir yandan sürpriz oldu. Ancak Red Bull geçen yıl herkese iyi bir ölçüt sundu. Eminim ki insanların ne yaptıklarına yakından baktıklarını tahmin ediyorlardı. Yaptıkları tek şey, 'Tamam, ne yaptığımıza bakın ve işte gittiğimiz yön burası!"

"Bence bu harika, gerçekten çok ilginç. Bizim ekibimizdeki ve eminim diğer tüm ekiplerdeki mühendislerin ve tasarımcıların dikkatini çekti." dedi.

Norman Fischer tarafından hazırlanan ek