Wolff, Red Bull'un itibar kaybetmesinin diğer takımları ihlalden kaçınmaya zorlayacağını düşünüyor

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Red Bull'un bütçe sınırını ihlal etmesi padokta büyük bir tartışmaya yol açtı ve sınırı aşan takımlara uygulanması gereken yaptırımlar konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.

Günün sonunda FIA ile uzlaşmaya varan takım, 7 milyon dolar para cezasına ve aero geliştirme süresinde -CFD, rüzgar tüneli, vs- %10 kısıntı cezasına çarptırıldı.

FIA'nın kararlaştırdığı ceza konusunda sakin davranan Toto Wolff ise Mercedes'in bu cezayı çok az bulduğunu kabul ediyor.

Wolff, "Sportif ceza ve mali cezanın ötesinde, ki bunların gerçek dünyada yankı bulduğu aşikâr, büyük bir itibar kaybı söz konusu."

"İşte bu yüzden hiçbir takımın yanlış bir adım atmayacağına inanıyorum, çünkü ortaklarınızın ve çalışanlarınızın böyle bir sıkıntı çekmesini istemezsiniz."

"Şeffaf ve uyumlu bir dünyada yaşıyoruz. Her şeyin olduğu gibi sporun da karşılıklı yönetime dayalı bir anlayışa ihtiyacı var. Genel olarak bir spor dalı olarak bu, tüm sürecin gerçek başarısıdır."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Bütçe sınırı olaylarının ardından ciddi eleştirilere maruz kalan Red Bull'da takım patronu Christian Horner da birtakım açıklamalarda bulunmuş ve eleştirilerin hedefini şaşırttığını söylemişti.

Red Bull'a karşı sakin davranması hakkında da konuşan Wolff, "Şu anda Red Bull cephesinde söylenenler hakkında yorum yapmak istediğim noktayı aşmış durumdayım."

"Benim için tüm bu sürecin en önemli sonucu bir ceza verilmiş olması; küçük mü, doğru mu, yoksa büyük mü, buna karar vermek zor."

"İlk olarak güçlü bir karşılıklı anlayış çerçevesinde güçlü bir soruşturma ve ağımsız bir değerlendirme yapıldı. Sonra da para cezası kesildi. Sanırım geçmişte böyle bir durum söz konusu olmazdı." dedi.