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Formula 1 Haberler

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Toto Wolff, Red Bull’un güç ünitesi performansı ve etkileyici düzlük hızları hakkındaki sorulara “şiddetli bir tepki göstermesine" şaşırdığını söyledi.

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış

Geçtiğimiz pazar Fransa GP’de Max Verstappen, finişe iki tur kala Lewis Hamilton’ı geçerek Red Bull’un bu sezonki dördüncü galibiyetini kazandı.

Yarışın ardından Hamilton, Red Bull’un düzlüklerde çok hızlı olduğunu vurgulamış ve Mercedes takım patronu Wolff da “güç ünitelerinde ilerleme kaydettiklerini” söylemişti. Ancak bunun ardından, Honda’nın çok büyük çapta bir güncelleme yaptığını iddia etmediğini açıklamıştı.

Yeni F1 kuralları, 2021’de takımların güç ünitelerine herhangi bir performans güncellemesi getirmesini engelliyor ve sadece dayanıklılık çerçevesinde değişiklikler yapılabiliyor. Red Bull, Fransa’daki hafta sonu öncesinde her iki aracın da güç ünitelerini değiştirmişti ve aynısını AlphaTauri de Pierre Gasly için yapmıştı.

Red Bull, bu etkileyici düzlük hızlarının kaynağı hakkındaki sorulara ise düşük sürtünme kuvveti sağlayan ayarlar ve küçük arka kanat cevabını verdi.

Bu cumartesi Avusturya’da pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen’e Honda motorunun performansı hakkında sorular sorulduğunda Hollandalı pilot, “saf güçten bir avantaj elde etmediklerini” söyleyerek bunları tersledi.

Motorsport.com tarafından Mercedes takım patronu Wolff’a motor performansını artırmak adına dayanıklılık adı altında değişiklikler yapılmış olup olamayacağı sorulduğunda, “Motorların homologe edilmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda neden böyle bir konunun konuşulduğunu bilmiyorum.”

“Red Bull’un güç ünitesi konusunda bu kadar şiddetli bir şekilde protesto ettiğini gördüğüme şaşırdım. Bu biraz tuhaftı.”

“Kurallar çok açık. Motorlar homologe edilmiş durumda ve sadece dayanıklılık açısından değişiklikler yapılabiliyor.”

“Bu yüzden, bu tür bir güç avantajı olmamalı.” yorumlarını yaptı.

Ayrıca, Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez’e de düzlük hızları hakkında sorular soruldu. Meksikalı pilot, bunun Milton Keynes’teki fabrikalarında yapılan çalışmalar ve araca getirilen güncellemeler sayesinde olduğunu söylerken ekibini de sıkı çalışmaları için övdü.

Perez, “Takım çok sıkı çalışıyor.”

“Fabrikadaki herkes aracı en iyi şekilde geliştirmeye ve hemen hemen her hafta sonu güncellemeler getirmeye çalışıyor. Bunun sonucunu pistte de görüyoruz.”

“Ayrıca diğerlerine kıyasla daha küçük bir arka kanada sahibiz. Umarım bu, yarış gününde bize avantaj sağlar.” ifadelerini kullandı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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