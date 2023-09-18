Wolff, Red Bull'un galibiyet serisinin sona ermesinden memnun
Toto Wolff, Red Bull'un bu sezon ilk kez bir yarışı kazanamamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ancak yine de Milton Keynes takımının kalan yarışlarda güçlü olacağına inanıyor.
Singapur GP, 2023 sezonunda Red Bull dışında bir takımın galibiyet gördüğü tek yarış oldu.
Red Bull, Marina Bay pistinde oldukça zorlandı. Takım, zaman zaman asfalt yerine buz üzerinde gidiyormuş gibi görünen bir araca sahipti. Yarışta güvenlik aracı zamanlamaları da Milton Keynes ekibine yardımcı olmadı.
Bunu yapan başka bir takım olsa da Wolff, sonunda en üst basamakta farklı bir takımı görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.
Medyaya verdiği demeçte Wolff, "Bence yılın geri kalanında güçlü olacaklar."
"Bu yıl pek çok yarış kazandılar, geleneksel yarış pistlerinin çoğunda güçlü olacaklarından hiç şüphem yok."
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Ancak farklı bir kazananımızın olması, onlarsız bir podyumumuzun olması güzel. Dominant oldukları bu sezonda küçük olumlu şeyleri de değerlendirmek gerekir." dedi.
Wolff, geçen yıl Sao Paulo'dan bu yana elde edemedikleri galibiyet şanslarına gelince, her sezon bir zafer kazanma rekorlarını sürdürmek istediğini ancak 'bu konuda alçakgönüllü olmaları gerektiğini' itiraf etti.
Mercedes takım patronu, "Yarıştığımız her yıl bir galibiyet aldığımızı söylemek isterdim ama bu konuda alçakgönüllü olmalıyız."
"Gridde çok güçlü bir Red Bull var, bu yüzden ön tarafta yarışmak için daha fazla fırsatımız olmasını umuyoruz."
"Austin'e bazı yenilikler getireceğiz, böylece önümüzde eğlenceli yarışlar olacak. Yani ben kesinlikle öyle olmasını umuyorum." dedi.
Son Haberler
Formula 1'de yeni esnek zemin şüpheleri nasıl başladı?
Formula 1'de yeni esnek zemin şüpheleri nasıl başladı? Formula 1'de yeni esnek zemin şüpheleri nasıl başladı?
Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek
Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek
Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"
Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim" Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"
De Vries, 2024 Toyota WEC koltuğuna oturmaya hazırlanıyor
De Vries, 2024 Toyota WEC koltuğuna oturmaya hazırlanıyor De Vries, 2024 Toyota WEC koltuğuna oturmaya hazırlanıyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar