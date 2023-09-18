Wolff, Red Bull'un galibiyet serisinin sona ermesinden memnun

Singapur GP, 2023 sezonunda Red Bull dışında bir takımın galibiyet gördüğü tek yarış oldu.

Red Bull, Marina Bay pistinde oldukça zorlandı. Takım, zaman zaman asfalt yerine buz üzerinde gidiyormuş gibi görünen bir araca sahipti. Yarışta güvenlik aracı zamanlamaları da Milton Keynes ekibine yardımcı olmadı.

Bunu yapan başka bir takım olsa da Wolff, sonunda en üst basamakta farklı bir takımı görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Medyaya verdiği demeçte Wolff, "Bence yılın geri kalanında güçlü olacaklar."

"Bu yıl pek çok yarış kazandılar, geleneksel yarış pistlerinin çoğunda güçlü olacaklarından hiç şüphem yok."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ancak farklı bir kazananımızın olması, onlarsız bir podyumumuzun olması güzel. Dominant oldukları bu sezonda küçük olumlu şeyleri de değerlendirmek gerekir." dedi.

Wolff, geçen yıl Sao Paulo'dan bu yana elde edemedikleri galibiyet şanslarına gelince, her sezon bir zafer kazanma rekorlarını sürdürmek istediğini ancak 'bu konuda alçakgönüllü olmaları gerektiğini' itiraf etti.

Mercedes takım patronu, "Yarıştığımız her yıl bir galibiyet aldığımızı söylemek isterdim ama bu konuda alçakgönüllü olmalıyız."

"Gridde çok güçlü bir Red Bull var, bu yüzden ön tarafta yarışmak için daha fazla fırsatımız olmasını umuyoruz."

"Austin'e bazı yenilikler getireceğiz, böylece önümüzde eğlenceli yarışlar olacak. Yani ben kesinlikle öyle olmasını umuyorum." dedi.