Wolff: "Red Bull'un eski COO'su Mercedes'e güç kattı"

Motorsport.com olarak Bahreyn'deki sezonun açılış yarışı öncesinde Mercedes'in Red Bull'un eski COO'su ve İnsan Kaynakları Müdürü Poole ile yeni bir özel danışman olarak anlaştığını duyurmuştuk.

Poole'un yeni iş yerindeki görevi, Mercedes'in mevcut yapılanmasının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve gelişilebilecek alanlarda tavsiye vermek oldu.

Alman üretici F1'de öne dönme çabalarını sürdürürken Wolff, padoktaki en iyi hedefleri belirleme konusunda Poole'un yaptığı katkıyı övdü.

Mercedes takımıyla ilgili özel bir röportajda Wolff, "Jayne, son 10 yılda hayranı olduğum, 10 yıl önce tanıdığım ve her zaman çok saygılı bir ilişkim olan bir insan."

"Rakibimiz için çalıştı ancak rakibinizde çalışan insanlara da saygı duyabilir ve performanslarını kabul edebilirsiniz. Bence Red Bull'daki rolü, takımın son yıllardaki başarısının çok büyük bir parçasıydı."

"Birçok ilişkinin doğal bir şekilde sona ermesi gibi bu ilişki de sona erdi. Jayne'i uzun süre işe almak istedim ama bu hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Ancak sonrasında bu fırsat oldu."

"O harika bir katkı. Çok fazla bilgi birikimi var, harika bir psikolog, başka bir organizasyonu gördü, hemen hemen herkesi tanıyor ve Formula 1'deki tüm iyi insanların profillerini oluşturdu. Onun gözlerine sahip olmak, organizasyonun çok ama çok güçlü bir yönüdür." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference Photo by: Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in arka arkaya sekiz F1 dünya şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olsa da, Poole gibi dışarıdan isimleri takıma almanın, takımın uyum sağlamasına ve gelişmesine yardımcı olması için çok önemli olduğunu söyledi.

Wolff, "Eğer bir organizasyon olgunlaşırsa, süreçlerini ve stratejilerini takip ederse ve başarılı olursa, bu durumda dışarıdan bir bakış açısı edinmeniz ve onu sarsmanız gerekir."

"Yeniden icat etmek istemiyorsunuz ancak dünün varsayımlarının ileriye dönük olarak hâlâ yeterince rekabetçi olup olmadığını görmek istiyorsunuz. Bu nedenle, birinin taze gözlerle gelmesi, duruma çok tarafsız bir şekilde bakması faydalıdır."

"Yani, zaman zaman, başarılı bir organizasyonda bile, dışarıdan iyi insanları takıma dahil etmeniz gerekir çünkü onlar bir sonraki adımı atmanıza yardımcı olurlar." dedi.