Wolff: "Red Bull'un düşüşünde takımdaki önemli kişileri kaybetmeleri etkili oldu"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull'un 2024 yılındaki performans düşüşü hakkında açıklamalarda bulundu.
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Toto Wolff, Red Bull’un 2023 Formula 1 sezonundaki son derece dominant performansının ardından yaşadığı gerilemeye şaşırırken, takımın önde gelen birkaç üyesinin ayrılmasının bunda rol oynamış olabileceğine inanıyor.
Mercedes 2024 sezonunda ilerleme kaydederken, bu sezon üç Grand Prix galibiyeti elde etti. Ancak Red Bull geride kalıyor. Wolff, Avusturyalı OE24’e, “İşlerin onlar için bu kadar kötüye gitmesi inanılmaz.” dedi.
Mercedes takım patronu, Red Bull takımının önde gelen üyelerinin ayrılmasının takım ve performansları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyor.
“Bu kadar çok önemli insanı kaybediyorsanız, bunun bir şekilde etkisi olmalı.” diye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda hem Adrian Newey hem de Jonathan Wheatley Avusturyalı takımdan ayrıldıklarını açıkladılar ve her ikisi de 2025'te başka F1 takımlarında çalışacaklar.
Wolff'e ayrıca Aston Martin'in teknik beyin Newey ile anlaşmasının ardından artık bir “rüya takım” haline gelip gelmeyeceği de soruldu.
Mercedes takım patronu şu yanıtı verdi: “Aston Martin 2026 gibi erken bir tarihte dikkate alınması gereken bir takım haline gelebilir. Ayrıca Andy Cowell (eski Mercedes performans mühendisi) gibi harika ve takımı başarılı kılabilecek bir yöneticileri var.”
Martin Whitmarsh, Group CEO, Aston Martin Performance Technologies, Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team, Andy Cowell, Group CEO, Aston Martin F1 Team, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team, and Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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