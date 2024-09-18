Wolff: "Red Bull'un düşüşünde takımdaki önemli kişileri kaybetmeleri etkili oldu"

Toto Wolff, Red Bull’un 2023 Formula 1 sezonundaki son derece dominant performansının ardından yaşadığı gerilemeye şaşırırken, takımın önde gelen birkaç üyesinin ayrılmasının bunda rol oynamış olabileceğine inanıyor.

Mercedes 2024 sezonunda ilerleme kaydederken, bu sezon üç Grand Prix galibiyeti elde etti. Ancak Red Bull geride kalıyor. Wolff, Avusturyalı OE24’e, “İşlerin onlar için bu kadar kötüye gitmesi inanılmaz.” dedi.

Mercedes takım patronu, Red Bull takımının önde gelen üyelerinin ayrılmasının takım ve performansları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyor.

“Bu kadar çok önemli insanı kaybediyorsanız, bunun bir şekilde etkisi olmalı.” diye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda hem Adrian Newey hem de Jonathan Wheatley Avusturyalı takımdan ayrıldıklarını açıkladılar ve her ikisi de 2025'te başka F1 takımlarında çalışacaklar.

Wolff'e ayrıca Aston Martin'in teknik beyin Newey ile anlaşmasının ardından artık bir “rüya takım” haline gelip gelmeyeceği de soruldu.

Mercedes takım patronu şu yanıtı verdi: “Aston Martin 2026 gibi erken bir tarihte dikkate alınması gereken bir takım haline gelebilir. Ayrıca Andy Cowell (eski Mercedes performans mühendisi) gibi harika ve takımı başarılı kılabilecek bir yöneticileri var.”