Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Wolff: "Red Bull'un düşüşünde takımdaki önemli kişileri kaybetmeleri etkili oldu"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull'un 2024 yılındaki performans düşüşü hakkında açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, talk after the race

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Toto Wolff, Red Bull’un 2023 Formula 1 sezonundaki son derece dominant performansının ardından yaşadığı gerilemeye şaşırırken, takımın önde gelen birkaç üyesinin ayrılmasının bunda rol oynamış olabileceğine inanıyor.

Mercedes 2024 sezonunda ilerleme kaydederken, bu sezon üç Grand Prix galibiyeti elde etti. Ancak Red Bull geride kalıyor. Wolff, Avusturyalı OE24’e, “İşlerin onlar için bu kadar kötüye gitmesi inanılmaz.” dedi.

Mercedes takım patronu, Red Bull takımının önde gelen üyelerinin ayrılmasının takım ve performansları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyor.

“Bu kadar çok önemli insanı kaybediyorsanız, bunun bir şekilde etkisi olmalı.” diye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda hem Adrian Newey hem de Jonathan Wheatley Avusturyalı takımdan ayrıldıklarını açıkladılar ve her ikisi de 2025'te başka F1 takımlarında çalışacaklar.

Wolff'e ayrıca Aston Martin'in teknik beyin Newey ile anlaşmasının ardından artık bir “rüya takım” haline gelip gelmeyeceği de soruldu.

Mercedes takım patronu şu yanıtı verdi: “Aston Martin 2026 gibi erken bir tarihte dikkate alınması gereken bir takım haline gelebilir. Ayrıca Andy Cowell (eski Mercedes performans mühendisi) gibi harika ve takımı başarılı kılabilecek bir yöneticileri var.”

Martin Whitmarsh, Group CEO, Aston Martin Performance Technologies, Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team, Andy Cowell, Group CEO, Aston Martin F1 Team, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team, and Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin F1 Team

Martin Whitmarsh, Group CEO, Aston Martin Performance Technologies, Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team, Andy Cowell, Group CEO, Aston Martin F1 Team, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team, and Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hill, Villeneuve'ün Bakü'den sonra yaptığı Verstappen yorumuna katılıyor
Sonraki haber Russell, Azerbaycan GP'sindeki tutumu sebebiyle eleştirildi

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Hill, Villeneuve'ün Bakü'den sonra yaptığı Verstappen yorumuna katılıyor

Hill, Villeneuve'ün Bakü'den sonra yaptığı Verstappen yorumuna katılıyor

Formula 1
Singapur GP
Hill, Villeneuve'ün Bakü'den sonra yaptığı Verstappen yorumuna katılıyor
RB, Singapur GP için Hugo tasarımı denim renk düzenini tanıttı

RB, Singapur GP için Hugo tasarımı denim renk düzenini tanıttı

Formula 1
Azerbaycan GP
RB, Singapur GP için Hugo tasarımı denim renk düzenini tanıttı
Eski WSBK yıldızı Melandri, Toprak'ın kazasından sonra yetkilileri gereken güvenlik önlemlerini almaya çağırdı!

Eski WSBK yıldızı Melandri, Toprak'ın kazasından sonra yetkilileri gereken güvenlik önlemlerini almaya çağırdı!

World Superbike
Cremona
Eski WSBK yıldızı Melandri, Toprak'ın kazasından sonra yetkilileri gereken güvenlik önlemlerini almaya çağırdı!

Son Haberler

Gasly ümitsiz: "Araç istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz"

Gasly ümitsiz: "Araç istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz"

F1 Formula 1
Singapur GP
Gasly ümitsiz: "Araç istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz"
Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!

Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!

MGP MotoGP
Emilia-Romagna GP
Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!
Norris ve Verstappen, küfür konusunda kısıtlama istemiyor: "Beş yaşında falan mıyız?"

Norris ve Verstappen, küfür konusunda kısıtlama istemiyor: "Beş yaşında falan mıyız?"

F1 Formula 1
Singapur GP
Norris ve Verstappen, küfür konusunda kısıtlama istemiyor: "Beş yaşında falan mıyız?"
Hamilton, Ben Sulayem'in 'rapçi' söylemini ırkçı bulmuş

Hamilton, Ben Sulayem'in 'rapçi' söylemini ırkçı bulmuş

F1 Formula 1
Singapur GP
Hamilton, Ben Sulayem'in 'rapçi' söylemini ırkçı bulmuş

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye