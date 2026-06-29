Wolff: "Red Bull'un Avusturya'daki hızının asıl sebebi Verstappen'di"
Toto Wolff, Red Bull'un Avusturya Grand Prix'sine getirdiği güncellemelerin etkili olduğunu kabul ederken, takımın Spielberg'deki performansının asıl kaynağının Max Verstappen olduğunu düşünüyor.
Max Verstappen, Avusturya Grand Prix'sinde sezonun ilk galibiyetine oldukça yaklaştı. Yarışa beşinci sıradan başlayan Red Bull pilotu, yarış boyunca George Russell'ın en yakın rakibi oldu ve damalı bayrağı liderin yalnızca 1.6 saniye gerisinde ikinci sırada gördü.
Red Bull, son yarışlarda Mercedes ve Ferrari'nin gerisinde kalmasının ardından farkı kapatabilmek amacıyla Avusturya'ya kapsamlı bir güncelleme paketi getirmişti. Güncellemelerin performans anlamında beklenen gelişimi sağladığı görülse de, Mercedes takım patronu Toto Wolff'a göre Red Bull'u zafer mücadelesine taşıyan asıl faktör Verstappen'in kendisiydi.
Yarışın ardından Ferrari yerine Red Bull'un Mercedes'in ana rakibi olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Wolff şöyle konuştu: "Hiç şaşırmadım."
"Red Bull ayrı bir konu ama burada asıl mesele Max Verstappen'di. Bana göre durum şu: Max, burada hangi araçla yarıştıysa neredeyse her yarışı kazandı. Spielberg onun güçlü olduğu pistlerden biri."
"Araç da iyi çalışıyor gibi görünüyordu ancak Ferrari'lere ne olduğunu bilmiyorum."
Verstappen, Red Bull Ring'de bugüne kadar beş Formula 1 zaferi elde etti. Bunların arasında 2021 yılında düzenlenen Styria ve Avusturya Grand Prix'leri de bulunuyor.
Hollandalı pilotun şampiyonluk savaşında yer alıp almadığı sorulduğunda Wolff, "Max, şampiyonluk mücadelesinde her zaman rol oynayabilecek bir isimdir."
"Red Bull aracı bu hafta sonu iyi performans gösterdi. Ancak dürüst olmak gerekirse, hafta sonunun en büyük faktörü Max'ti. O, aracın sahip olduğu her şeyi ortaya çıkarabiliyor. Bunu takım arkadaşlarıyla kıyasladığınızda da görebiliyorsunuz."
"Bu nedenle şampiyonluk mücadelesinde Verstappen faktörünü asla göz ardı edemezsiniz." şeklinde yanıt verdi.
Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar şampiyonasının lideri hâlâ Mercedes pilotu Kimi Antonelli olmaya devam ediyor. Yarışı üçüncü sırada tamamlayan İtalyan pilot, takım arkadaşı George Russell'ın 40 puan önünde bulunuyor.
Lewis Hamilton ise Russell'ın altı puan gerisinde üçüncü sıraya geriledi.
Verstappen ise sezonun yalnızca ikinci podyum sonucunu elde etti ve yedinci sırada yer alıyor.
Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
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