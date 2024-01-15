Wolff: "Yeni aracı simülatörde kullananlar, son iki yıldan farklı olduğunu söylüyorlar"
La Gazzetta dello Sport'tan Gianluca Gasparini'ye özel bir röportaj veren Toto Wolff, takım menajerliği görevinin üç yıllığına yenilenmesinin ardından daha fazla başarı istediğini söyledi.
Toto Wolff da en az Mercedes'teki mühendisler kadar motive olmuş durumda: Mercedes takımının %33 hissedarı olduğu doğru, ancak F1 gibi iki yıl içinde on takım patronundan sekizinin değiştiği bir dünyada "hayatta kalmayı başaran" iki takım patronundan birisi olduğu da doğru.
Wolff, takım patronu olarak mevcut sözleşmesini üç yıl uzattı ve artık kendisine net bir hedef belirledi; yeniden zirveye çıkmak.
Mike Elliott'ı teknik direktörlük görevinden alan ve James Allison'ı geri çağıran Mercedes, W15 ile Red Bull ve Max Verstappen'e meydan okumak istiyor.
Gazzetta dello Sport'tan Gianluca Gasparini'ye verdiği özel röportajda Wolff, 2024 sezonuna farklı açılardan baktı.
"Bir ekibin başarısı, oradaki insanların motivasyonuna ve enerjisine bağlıdır. Bir ekip, koşullara uyum sağlamak zorunda olan canlı bir organizma gibidir."
"Şu anda yaptıklarımız gelecekteki organizasyonu şekillendiriyor. Red Bull ve Ferrari'ye karşı tırmanmamız gereken bir Everest var. McLaren da çok güçlü ama radarımızda sürdürülebilir yakıt, farklı güç üniteleri ve aerodinaminin olduğu 2026 da var."
"Fakat tek odağımız 2026 değil. Buna odaklanmak yanlış olur. Tüm enerjiyi 2026'ya harcamak tehlikeli."
"Her zaman maksimumda olmalısınız çünkü bu şekilde öğrenirsiniz."
"Red Bull, sürücü de dahil olmak üzere genel paket açısından önde ama onları 2024 gibi erken bir tarihte ya da bir sonraki sezonda yenmeye çalışmak da güzel bir şey."
"Bir yıla kazanamayacağınızı söyleyerek başlayamazsınız. Simülatörde sürüş yapan herkes, yeni aracın son iki yılda sahip olduğumuz araçlara benzemediğini söylediler."
"Şunu da önemle vurguluyorum. Lewis'in tüm rekorları kırmasının ve yedi kez dünya şampiyonu olmasının bir nedeni var: çünkü yetenekleri çok üst bir seviyede."
"Eğer ona güvenebileceği iyi bir araç verirsek, herkesin önüne geçebilir."
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Wolff, teknik direktörlük görevine dönen James Allison'a da güveniyor.
"O tanıdığım en zeki insanlardan biri. Bir yıl boyunca pistlerden uzak kalması ona yardımcı oldu: iyi bir ara verdi ve Elliott döneminden sonra geri dönüyor."
"Bundan daha iyisini umamazdım."
Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"
Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak" Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"
Mercedes yeni araçta daha kısa vites kutusu kullanıp, kokpiti geriye alacak
Mercedes yeni araçta daha kısa vites kutusu kullanıp, kokpiti geriye alacak Mercedes yeni araçta daha kısa vites kutusu kullanıp, kokpiti geriye alacak
Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"
Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak" Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"
Wolff: "FIA'nın daha fazla istikrara ihtiyacı var"
Wolff: "FIA'nın daha fazla istikrara ihtiyacı var" Wolff: "FIA'nın daha fazla istikrara ihtiyacı var"
Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te!
Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te! Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te!
Allison, yeni nesil zemin etkili araçlarının 'iyi olmadığını' düşünüyor
Allison, yeni nesil zemin etkili araçlarının 'iyi olmadığını' düşünüyor Allison, yeni nesil zemin etkili araçlarının 'iyi olmadığını' düşünüyor
Son Haberler
McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş
McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş McLaren, 2024 aracındaki gelişme grafiğinde henüz 'azalma' görmemiş
McLaren: "İlk yarıştan önce yapacak çok işimiz var"
McLaren: "İlk yarıştan önce yapacak çok işimiz var" McLaren: "İlk yarıştan önce yapacak çok işimiz var"
Norris: "MCL38'in direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum"
Norris: "MCL38'in direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum" Norris: "MCL38'in direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum"
Resmi: McLaren, sürpriz şekilde 2024 F1 aracının renk düzenini tanıttı!
Resmi: McLaren, sürpriz şekilde 2024 F1 aracının renk düzenini tanıttı! Resmi: McLaren, sürpriz şekilde 2024 F1 aracının renk düzenini tanıttı!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar