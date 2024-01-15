Wolff: "Yeni aracı simülatörde kullananlar, son iki yıldan farklı olduğunu söylüyorlar"

Toto Wolff da en az Mercedes'teki mühendisler kadar motive olmuş durumda: Mercedes takımının %33 hissedarı olduğu doğru, ancak F1 gibi iki yıl içinde on takım patronundan sekizinin değiştiği bir dünyada "hayatta kalmayı başaran" iki takım patronundan birisi olduğu da doğru.

Wolff, takım patronu olarak mevcut sözleşmesini üç yıl uzattı ve artık kendisine net bir hedef belirledi; yeniden zirveye çıkmak.

Mike Elliott'ı teknik direktörlük görevinden alan ve James Allison'ı geri çağıran Mercedes, W15 ile Red Bull ve Max Verstappen'e meydan okumak istiyor.

Gazzetta dello Sport'tan Gianluca Gasparini'ye verdiği özel röportajda Wolff, 2024 sezonuna farklı açılardan baktı.

"Bir ekibin başarısı, oradaki insanların motivasyonuna ve enerjisine bağlıdır. Bir ekip, koşullara uyum sağlamak zorunda olan canlı bir organizma gibidir."

"Şu anda yaptıklarımız gelecekteki organizasyonu şekillendiriyor. Red Bull ve Ferrari'ye karşı tırmanmamız gereken bir Everest var. McLaren da çok güçlü ama radarımızda sürdürülebilir yakıt, farklı güç üniteleri ve aerodinaminin olduğu 2026 da var."

"Fakat tek odağımız 2026 değil. Buna odaklanmak yanlış olur. Tüm enerjiyi 2026'ya harcamak tehlikeli."

"Her zaman maksimumda olmalısınız çünkü bu şekilde öğrenirsiniz."

"Red Bull, sürücü de dahil olmak üzere genel paket açısından önde ama onları 2024 gibi erken bir tarihte ya da bir sonraki sezonda yenmeye çalışmak da güzel bir şey."

"Bir yıla kazanamayacağınızı söyleyerek başlayamazsınız. Simülatörde sürüş yapan herkes, yeni aracın son iki yılda sahip olduğumuz araçlara benzemediğini söylediler."

"Şunu da önemle vurguluyorum. Lewis'in tüm rekorları kırmasının ve yedi kez dünya şampiyonu olmasının bir nedeni var: çünkü yetenekleri çok üst bir seviyede."

"Eğer ona güvenebileceği iyi bir araç verirsek, herkesin önüne geçebilir."

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Wolff, teknik direktörlük görevine dönen James Allison'a da güveniyor.

"O tanıdığım en zeki insanlardan biri. Bir yıl boyunca pistlerden uzak kalması ona yardımcı oldu: iyi bir ara verdi ve Elliott döneminden sonra geri dönüyor."

"Bundan daha iyisini umamazdım."