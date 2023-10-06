Wolff: "Red Bull'u WhatsApp'tan tebrik edeceğim"

Dizinden ameliyat olan Toto Wolff, halihazırda evinde kurduğu küçük sistemle, Mercedes garajıyla iletişimde kalmaya devam ediyor.

OE24'e konuşan Wolff, "Ameliyat oldukça iyi geçti."

"Rehabilitasyon süresini uzatmaya karar verdiğimde biraz fazla garantici davrandım."

"Her halükarda doktorlar uzun uçuşlardan kaçınmamı tavsiye ettiler."

"Kendim evde tam bir pit duvarı hazırladım, takımla sürekli temas halindeyim ve olan biten her şeyin farkındayım." dedi.

Suzuka'da pilotları birbirleriyle savaşırken ne hissettiği sorusuna Wolff, "O kadar da tehlikeli bir olay değildi."

"Şu anda yarış galibiyeti ya da şampiyonluk için mücadele etmiyoruz. Ancak sürücüler çok ileri gittiğinde, takım emirlerine sadık kalınması emrini veriyoruz. "

"Suzuka'da sonunda böyle bir emir vermek zorunda kaldım." dedi.

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG, Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Bu hafta sonu Max Verstappen şampiyon olursa onları tebrik edip etmeyeceği sorusuna Wolff, "Tebriklerimi WhatsApp üzerinden göndereceğim."

"Tüm rekabetimize rağmen, birer sporcu olarak kalmalı ve adil olmalıyız. Şu anda Red Bull örnek alınmalı. Örnek bir takımları, örnek bir araçları ve harika bir pilotları var. Genel olarak sadece tebrik edebiliriz." cevabını verdi.

Wolff, bu hafta sonu takımdan galibiyet beklemiyor.

"Bu olmayacak."

"Bu pistte çok fazla viraj var ve aracımızın davranışı öngörülebilirlik açısından farklılık gösteriyor."

"Belki Mexico City veya Brezilya'da şansımız daha yüksek olabilir."

"O zamana kadar iyileşeceğim ve tekrar yarışa geleceğim."