Wolff: "Red Bull'la mücadelede kılıçlar çekildi"

Mercedes sezonun ilk yarışı Avusturya'dan zaferle ayrılsa da, Red Bull rakibini birçok açıdan sıkıştırdı. İlk olarak cuma günü DAS protestosu geldi, ardından Lewis Hamilton'ın sıralamalardaki sarı bayrak ihlali konusunda baskı kuruldu ve son olarak yarışta iki takım arasında liderlik mücadelesi ve temas yaşandı.

Wolff, Red Bull'un yaptıkları konusunda sıra dışı bir şey olmadığını ancak bundan böyle kendilerinin de daha dikkatli olacağını söyledi.

Motorsport.com'un Red Bull'un gerilimi arttırıp arttırmadığını sorması üzerine Wolff, "Cuma günkü protesto adil oyun kuralları çerçevesindeydi ancak pazar günkü değildi. Adil olalım, bir konuda açıklama istiyorsanız protesto yaparsınız."

"Pazar sabah ise, cumartesi günü sarı bayraklarla verilen karar üzerinde oynadılar. Ancak tabii ki yeni bir kanıtınız varsa, kurallar buna izin veriyor. Daha önce dediğim gibi, bu yaşananları kabul etmemiz gerek."

"Yarışta her şeyi birlikte düşünürsek, Hamilton'ın cezası çok sertti. Ancak sorunuza dönecek olursam, artık kılıçlar çekildi." şeklinde cevap verdi.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, takımının bir süredir DAS ile ilgili karardan memnun olmadığını saklamamıştı. Bu açıdan geçtiğimiz hafta sonu yaşananlar konusunda bir sürpriz olmadı.

Horner ise Mercedes'e karşı her konuda detayları irdelemeyeceklerini söyledi.

Horner, "Pek böyle yapacağımız söylenmez. Biz en başından beri DAS sisteminin geçerliliğini sorguladık."

"Yarışta gördünüz, pilotlara lastik sıcaklıklarını kontrol etmeleri yönünde talimat geldi. Bu şekilde bu sistem direksiyon yönlendirmesi mi oluyor?"

"Yine de sistem yasal ilan edildi. Hepsi bu kadar. Artık takımlar benzer bir sistemi geliştirip geliştirmeme konusunda karar verecekler." dedi.

Red Bull'un protestosu sonucu sıralamalarda 3 sıra kaybeden Hamilton, Red Bull'un bu yaptıkları konusunda kötü bir şey olmadığını söyledi.

Hamilton, "Arka planda çok fazla olumsuz mücadele olduğunu düşünmüyorum. Tüm bunlar politik. Arka planda birkaç kişi arasında güç savaşı olduğunu söyleyebilirim." dedi.