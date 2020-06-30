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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Red Bull Ring'de Mercedes-Red Bull savaşı bekliyor

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Wolff, Red Bull Ring'de Mercedes-Red Bull savaşı bekliyor
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Haz 2020 06:24

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull Ring'de son yıllara oranla daha iyi olmalarını umsa da son iki yılın galibi Red Bull'un güçlü olacğaını düşünüyor.

Mercedes son yıllarda Red Bull Ring'de motor ısınma sorunları yaşadı ve genel olarak pistin Alman ekibe uymadığı düşünülüyor.

Diğer tarafta Red Bull, beklenenin aksine son yıllarda burada hep iyi bir performans sergiledi ve son iki yılda Max Verstappen'le iki zafer aldı.

Kronen Zeitung'a konuşan Toto Wolff, ilk yarışta Red Bull'la yakın bir mücadele olmasını bekliyor.

"Yarışa bir hafta kaldı ama gergin değilim. Boş tribünler önünde yarışacağız ve olağandışı olacak. Herhangi bir görüşme yok, basın yok. Sadece tur zamanı ve performans önemli olacak. Biraz serin bir başlangıç olacak çünkü kimse test yapmadı. Ancak diğer yıllara kıyasla tamamen farklı gereksinimler olacağı için büyük bir zorluk olacak."

"Aracımız Melbourne'dekine benzer ama elbette bazı güncellemeler hazırladık, bir adım ileri gittik. Burada sürücüler aracı tekrar anlamaya çalışacaklar ve aracı yeniden öğrenmek zorunda kalacaklar Şahsen benim için gerçekten iyi bir şey, çünkü bu uzun aradan sonra işe dönüyorum."

"Umarım hava orada 35 derece olmaz! Son yıllarda Spielberg'deki ısı ve irtifa, motorumuz için en iyisi değildi. Ama umarım bu durumdan çok şey öğrenmişizdir ve bu sorun üzerinde daha iyi bir anlayışımız vardır."

"Red Bull ve Max Verstappen, Spielberg için heyecan verici bir ikili. Buna ek olarak Red Bull ile aramızda yakın mücadele olmasını bekliyorum."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al , Toto Wolff
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Mike Mulder

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