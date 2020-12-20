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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Red Bull, Perez'in gelişiyle daha da güçlenecek"

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Wolff: "Red Bull, Perez'in gelişiyle daha da güçlenecek"
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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sergio Perez'in gelişiyle Red Bull'un daha da güçleneceğini düşünüyor.

Red Bull, Daniel Ricciardo'nun ayrılığından sonra ikinci pilot konusunda büyük zorluk yaşadı ve Avustralyalı pilotun yerine gelen Pierre Gasly ile Alex Albon beklentileri karşılayamadı.

Bu yıl Albon ile Max Verstappen arasında tur başına ortalama 0.5 saniyelik bir fark vardı. Bu da Hollandalı pilotun galibiyet ya da podyum mücadelesinde, Mercedes'le tek başına çekişmesi anlamına geliyordu.

Bu yıl durumun iyice belirginleşmesinin ardından Red Bull, sürpriz şekilde orta grupta istikrarlı sonuçlar elde eden Sergio Perez ile anlaştı.

Bu, genel anlamda Red Bull için beklenmeyen bir durumdu. Çünkü Avusturyalı ekip her zaman kendi yetiştirdiği sürücülerle yarıştı.

Sergio Perez, Racing Point, comiserates with his mechanics after retiring from the race

Sergio Perez, Racing Point, comiserates with his mechanics after retiring from the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Genel olarak F1 dünyasındaki herkes, Red Bull'un artık Mercedes'i daha fazla zorlayabileceğini düşünüyor.

Bu isimlerden bir tanesi de Mercedes takım patronu Toto Wolff.

Wolff, "Red Bull her zaman bizim dikkat ettiğimiz bir takım. Bu, son yıllarda en üst düzeyde performans gösteren iyi bir takım."

"En azından Max Verstappen ile öyleler. Red Bull, Sergio Perez'in gelişiyle beraber çok deneyimli ve çok hızlı bir pilotu kazanacak."

"Sergio bu yıl yarış kazanmayı başardı. Kendi düşünceme göre Sergio'nun gelişi Red Bull'u güçlendirecek."

"Bu, onları takımlar şampiyonasında daha da güçlü bir rakip haline getirecek." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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