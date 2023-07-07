Wolff: "Red Bull ile arayı kapatmaktan başka seçeneğimiz yok"

Wolff, sekiz kez Takımlar Şampiyonu olan Mercedes'in ön bölüme 'geri dönmek' için gerekli her şeye sahip olduğunu düşünüyor.

W14, Silverstone'da taban hava akışını iyileştirmek için yeni bir ön kanat takacak. Ancak Wolff yine de bu hafta sonu için beklentilerin yüksek olmaması gerektiğini söyledi.

"Geri dönmek için gereken her şeye sahip olduğumuza inanıyorum."

"Avusturya'da kötü bir hafta sonu geçirdik ama bu araçlar sadece bizim için değil herkes için öngörülemez."

"Ferrari ya da Aston Martin gibi diğer takımlarda da bu tür aykırı durumların yaşandığını gördük. Red Bull'da bile Sergio Perez sorun yaşamıştı."

"Bu hafta sonunda yüksek beklentilerle geldik ama her şey harika olacak diye bir kaide yok. Araçta hâlâ geliştirmemiz gereken yerler var."

Mercedes F1 patronu, 2022'de tanıtılacak olan zemin etkili araçların geliştirilmesi için farklı yöntemler gerektiğini ve bu nedenle Red Bull'un her şeyi doğru yapan tek takım olarak öne çıktığını da ekledi.

Bu nedenle Wolff, geri kalan takımların Red Bull'a yetişmekten başka şansları olmadığını söyledi.

"Bence bu araçları geliştirme şeklimiz öncekilerden çok farklı. Bu yüzden hızlı araca sahip olmak için araçları geliştirmek çok önemli."

"Şu ana kadar sadece Red Bull'un bunu doğru yaptığına inanıyorum. Açıkçası, bu avantajları devam ediyor."

"Hepimiz gerideyiz - Ferrari, Aston Martin, biz, ve bazen de Alpine - hepimiz birbirine çok yakın bir grup içindeyiz."

"Şu anda referans noktası olan Red Bull'a yetişmemiz gerekiyor ve arayı kapatmaktan başka seçeneğimiz yok."