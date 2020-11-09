Wolff: "Red Bull, Honda projesini başarıyla sürdürebilir"

Red Bull, Honda'nın 2021 sonrasında F1'den ayrılacak olması nedeniyle gelecekteki seçeneklerini değerlendiriyor.

Red Bull için Renault güç ünitesini kullanma gibi müşteri motoru seçenekleri olsa da, şampiyon ekip Honda'nın mevcut güç ünitesi projesini devralarak fabrika takımı olarak devam etmek istiyor. Bunun için ise motorların gelişiminin dondurulmasını istiyor. Ferrari ve Renault buna karşı çıkıyor.

Daha önceden Red Bull için motorların gelişiminin dondurulmasına onay vereceklerini söyleyen Wolff, Red Bull'un projeyi devralması halinde başarılı olacağını söyledi.

Wolff, "Red Bull sadeve bir yarış takımı, çok başarılı bir yarış takımı değil, aynı zamanda bir mühendislik şirketi."

"Honda, güç ünitesine güncellemeler getirme konusunda iyi iş yapmış gibi görünüyor. Daha fazlası da gelecek gibi. Gelecek sene hâlâ burada olacaklar ve şampiyonada başarılı olmak için her şeylerini verecekler."

"Bu yüzden Red Bull'un Honda projesini sürdürerek, Honda projesini geliştirerek başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ancak orta vadede hepimiz 2024 ya da 2025'te dahi kullanılma ihtimali olan yeni motor konsepti için çalışacağız. O zaman odak noktamız değişecek." dedi.

Wolff, Honda planı gerçekleşmese dahi F1'in 3 motor üreticisiyle güçlü olacağını ancak sporun daha fazla üretici ile daha değerli bir yer olacağını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Wolff, "Onlar, tekrar müşteri statüsüne dönme konusunda çok istekli değiller."

"Honda'nın gerçekten çok iyi iş çıkardığına inanıyorum ve Red Bull'un kendine güvenmesini sağlayan performans güncellemeleri gelecek gibi. Ancak aynı zamanda diğer motor üreticileriyle motorları geliştirme konusunda harcama savaşına girmek istememelerini anlıyorum."

"Bu, desteklemeye açık olduğum mantıklı bir teklif. Red Bull, Formula 1 için aşırı derecede önemli bir marka ve o iki takımı Formula 1'de tutmak, fabrika takımı statülerini korumalarında yardımcı olmak için her şeyi yapmalıyız." dedi.