Wolff: "Red Bull, herkesin önünde görünüyor"

Mercedes, yeni sezona yoğun şekilde hazırlanıyor ve takımın patronu Toto Wolff şampiyonanın ilk yarışı öncesinde beklentilerini paylaştı.

Wolff, "Yeni sezon yeni fırsatlara kapı açıyor, bu nedenle mücadeleye geri döndüğümüz için mutluyuz."

"Kaçınılmaz olarak bununla ilişkili her türlü zorlukla başa çıkmaya hazırız."

"Önceki iki sezonda ilk yarış için en iyi durumda değildik. Bu durum W13 ve W14 araçlarının temel özelliklerinden kaynaklanıyordu ve potansiyellerini açığa çıkarmak çoğu zaman zor oldu."

"Araçlar çok dengeli değildi, bu nedenle yeni sezona hazırlanırken ana hedefimiz açıktı: aracı daha öngörülebilir kılmak ve sürücülerin sürekli zorlamasını sağlamak için dengeli bir temel oluşturmalıydık."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius

"Ayrıca yıl boyunca şasiyi etkili şekilde geliştirmek de önemli."

"Sezonun ilk iki yarışında W15'in özelliklerini daha iyi anlayacağız ve ne kadar başarılı olacağımızı göreceğiz."

"Fakat testlerden sonra şimdiden bazı ilk sonuçlara varabiliriz. Bunlar arasında sürücülerin çoğunlukla araç dengesinden memnun oldukları da var."

"Şasi temelde beklediğimiz gibi çalışıyor ve aracın pistteki davranış şekli simülatörde gördüklerimizle örtüşüyor. Hepsi cesaret verici."

"Testlerde aracı tanımak için mümkün olduğunca çok çalıştık ve şimdi tüm dikkatimizi sezonun ilk yarış hafta sonuna vermeliyiz. Görünüşe bakılırsa Red Bull herkesin önünde fakat onun arkasındaki takımlar arasında yoğun bir rekabet yaşanacak."

"Nerede olduğumuzu yakında göreceğiz. Görevimiz öndekilerle aramızdaki farkı azaltmaya çalışmak. Her halükarda Mercedes'teki herkes bu mücadeleye hazır."

"Önümüzde, başarıların yanı sıra başarısızlıkların da yaşanacağı uzun bir sezon var. Yine de yarışları seviyoruz ve başlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.