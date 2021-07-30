Wolff: “Red Bull, Hamilton’a karşı ‘amatörce’ gibi söylemler kullanmamalıydı”

Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında yaşanan kazanın ardından Verstappen yarış dışı kalırken Mercedes pilotu, galibiyetin sahibi olmuştu.

Yarışın ardından Red Bull tarafı bu durumdan dolayı oldukça öfkeliydi ve takımın motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hamilton’ın men cezası alması gerektiğini söyledi. Takım patronu Christian Horner ise Britanyalı pilotun “amatörce sürdüğünü” dile getirdi.

Fakat Hamilton’a gelen eleştiriler, bununla sınırlı kalmadı. 7 kez dünya şampiyonu, sosyal medya üzerinden oldukça eleştirildi ve hatta ırkçılığa uğradı.

Geçtiğimiz günlerde Red Bull, Copse virajında yaşanan olayın yeniden incelenmesini talep etti fakat perşembe günü yapılan görüşmede Hamilton’a ekstra bir ceza çıkmadı. Bunun ardından Mercedes, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada Red Bull yönetimini, Hamilton’ın adını kötüye çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Macaristan Grand Prix’si öncesinde konuşan Wolff, Red Bull’un yarış sonrasında yaptığı açıklamaların taraftarların kutuplaşmasını tetiklediğine inandığını belirtti.

Sky'a verdiği demeçte Wolff, "Kesinlikle anın sıcaklığıyla yapılan yorumların, doğrudan 7 kez dünya şampiyonuna yönelik olduğunu düşünüyorum."

" 'Amatörce' gibi kelimelerin burada yeri olmamalı ve bu sadece sosyal medyada bir yorum kargaşasına, çok fazla tartışmaya ve daha fazla kutuplaşmaya yol açtı. Fakat bence bir spor olarak bunun tam tersini yapmalıyız." dedi.

Ayrıca Wolff, Red Bull’un Verstappen hastanedeyken yaptıkları kutlamaları eleştiren yorumlarına da karşılık verdi ve yarıştan sonra Red Bull takım patronunun, kendisine Verstappen’in kazada “zarar görmediğini” söylediğini belirtti.

Wolff, “Sadece size gelen bilgilere güvenebilirsiniz ve olaydan sonra, bizzat Christian bana [Verstappen’in] zarar görmediğini söyledi. Ayrıca Red Bull’dan diğer üst düzey isimlerle de iletişime geçtim ve bana onun iyi olduğunu söylediler.”

“Buna ek olarak podyuma giderken de basın mensuplarına [Verstappen'in] iyi olup olmadığını sorduk ve herkes bize durumunun iyi olduğunu söyledi.”

“Arka arkaya 5 yarış kaybettikten sonra ilk kez Britanya Grand Prix’sinde zafer kazandık. Bu, Lewis’in kendi evindeki yarıştı ve bu yüzden, bu kadar fazla kutlama yaptık.” ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and the Mercedes team celebrate after the race 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images