Wolff, Red Bull hakkında: "Belki de geriden gelip kazanmak için bilerek yaptılar"
Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Toto Wolff, Red Bull hakkında bir şaka yaptı.
Mercedes, Bahreyn'den sonra Cidde'de de aşağı yukarı aynı performansta görüldü. Lewis Hamilton Esteban Ocon'un gerisinde kalarak sekizinci sırayı elde ederken, George Russell'ın dördüncülüğü takım için bir nebze moral oldu.
Sıralama turlarından sonra Wolff'a takımının performansıyla ilgili görüşleri soruldu.
Avusturyalı, "Sanırım beklediğimiz şey buydu. Geride olduğumuzu ve gridde yakın bir mücadele olduğunu biliyoruz."
"0.2 saniye daha güçlü ya da daha zayıf olabiliriz ama bu gerçekten önemli değil. Önümüzdeki şampiyonalarda ciddi bir ilerleme kaydetmemiz gerekiyor." dedi.
Hamilton'ın zayıf sonucuna gelince, Wolff cevap için aracın ayarlarına bakmaları gerekeceğini söyledi.
Wolff, "Her şeyi bir araya getirip iyi bir tur elde edemedi, bu yüzden aracın ayarlarına bakmalıyız." dedi.
Russell, sıralama turları boyunca daha iyiydi ve Hamilton turunu geliştirmeyi başardığında bile takım arkadaşına tam olarak yaklaşamadı.
Yine de yarış tempolarının biraz daha iyi olacağı düşünülüyor ve tabii ki iki hafta önce kendileri için sorun olan Bahreyn'dekinden çok daha az lastik aşınması yaşayacaklar.
Rakipleri konusunda ise Wolff, Red Bull konusunda bir şaka yaptı.
Wolff, Max Verstappen'in teknik arızasına atıfta bulunarak, "Belki de yarışı geriden gelip kazanmak için bunu bilerek yaptılar."
"Bence Aston Martin ve Ferrari seviyesinde olmalıyız. Dünü baz aldığımızda bu şekilde düşünüyoruz. Perez ise çok farklı bir araçta gibi." dedi.
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