Wolff: "Red Bull, Britanya GP'nin ardından çok fazla 'kişisel saldırı' yaptı"

Britanya Grand Prix’si ardından ilk kez Motorsport.com’a konuşan Wolff, Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın teması ardından Mercedes pilotunu hedef alan ırkçı ve agresif söylemlerin çok ileri gittiğini ifade etti.

Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hamilton’ı “düşüncesiz bir şekilde sürmekle” suçladı ve Mercedes’in Verstappen hastanedeyken yaptığı kutlamaları saygısızca bulduğunu ekledi.

Verstappen’in bizzat kendisi de Hamilton’ın kutlamalarını “saygısız ve sportmenlik dışı” olduğunu söylemiş ve Red Bull takım patronu Christian Horner da Hamilton’ın "doğru davranmadığını" dile getirmişti.

Wolff, Hamilton ile Verstappen’in kazası ardından olayın sıcaklığıyla duyguların çok yüksek düzeyde olduğunu kabul ediyor ama rakiplerinin tutumunun ve eleştirilerin üslubunun doğru olmadığını düşünüyor.

Motorsport.com’a verdiği özel röportajda Wolff, “Bence bir rakip perspektifinden bakarsak durum, hüsrana uğratıcıydı ve bunu anlayabiliyorum.”

“Yine de kullanılan üslup ve yapılan kişisel saldırılar, bu sporda daha önce hiç karşılaşmadığımız bir seviyedeydi.” yorumlarında bulundu.

Verstappen’in pazar günü kazadan sonra attığı tweet ve babası Jos Verstappen’in yaptığı yorumlar hakkında Wolff, “Kaza hakkındaki ön yargılı yaklaşımı ve bir babanın bu konuda nasıl hissedeceğini anlıyorum ve ben de muhtemelen aynı şeyi yapardım ama farklı bir üslup kullanırdım.”

F1 All Party Parliamentary Group Başkan Yardımcısı Peter Hain ise bu konuda, Horner’ın yorumlarının taraftarların öfkesini kışkırttığına inanıyor.

Hain, “Christian Horner’ın ölçüsüz ve yanlış yorumlarından sonra ırkçıların, Lewis’e saldırması için bir bahaneleri oldu.”

“Christian’ın söylediklerinde ırkçı bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Sadece yarış terimleri kullandı, hiçbir ırkçı ifadeye yer vermedi."

“Umarım Christian, bunu anın sıcaklığıyla mağdur hissettiği için söylemiştir. Fakat bu anlar, liderlik yeteneğini gerektirir, öfke patlamalarını değil.” ifadelerini kullandı.

Mercedes’in Red Bull ile ilişkisi

Hollanda basınında çarşamba günü, Hamilton’ın Verstappen’le kazadan sonra ilk kez iletişime geçtiği haberleri çıksa da Wolff, henüz Red Bull takımından kimseyle konuşmadığını belirtti.

Fakat, ortalık biraz daha sakinleşince Milton Keynes merkezli takımla görüşmeyi planladığını söyledi.

Wolff, “Duygularımıza biraz daha hakim olduğumuzda, Formula 1’in iyiliği için ilişkimizi tekrardan profesyonel bir düzeye getirmeyi deneyeceğiz. Fakat bunun dışında herhangi bir tartışma olmadı ve olmasına da gerek yok.” dedi.

Red Bull, hâlâ Max ve Hamilton’un kazasını ileri bir soruşturmaya götürüp götürmemeyi düşünüyor çünkü FIA’nın resmi olarak durumu incelemesi için daha önce göz önünde bulundurulmamış olan yeni bir kanıt sunabileceklerine inanıyorlar.

Hamilton’ın Copse virajına girerken yarışın herhangi bir noktasına kıyasla daha hızlı olduğunu gösteren GPS verileri olduğu düşünülse de Mercedes kaynakları durumun böyle olmadığı konusunda ısrarcı.

Red Bull’un bu olayı daha da ileriye götürmesinden endişelenip endişelenmediği sorulduğunda Wolff, “Burası Formula 1. Bunların hiçbiri beni endişelendirmiyor.” cevabını verdi.

Hamilton’ın tepkisi

Wolff, Britanya GP’sinden sonra Hamilton’la sıkça konuştuğunu ve bu olaydan çok kötü etkilenmediğini söyledi.

Wolff, “Hamilton, bu konu hakkında oldukça rahat.”

“Bu olay, herkesin birbirinden farklı düşündüğü bir olaydı ve yapılan bazı yorumlar durumu daha da kötüleştirdi. Fakat Hamilton, genel olarak iyi durumda.” dedi.

Avusturyalı takım patronu, Mercedes’in bu kötü olaydan olabildiğince uzak kalmaya çalıştığını ve ​hâlâ şampiyonayı kazanmaya odaklandığını söyledi.

Wolff, “Bence oluşan tartışma ve kutuplaşma, spor için iyi bir içerik.”

“Fakat bu kişisel düzeye geçince çizgiyi aşmış oluyorsunuz. Ancak herkes bu olayı istediği gibi değerlendirmeli.”

“Şampiyonanın bitmesine daha uzun bir süre var ve kazanılacak çok puan var.”

“Bizim yapmamız gereken şey performansımızı toparlayıp tempomuzu artırmak. Tartışma bir dış sorun ve organizasyonumuzu içten etkilemiyor.” diye ekledi.