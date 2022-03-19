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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Wolff: "Red Bull ayrı bir sınıfta"

Toto Wolff, Mercedes'in şu anki formuyla zaferler için savaşamayacağını yineliyor

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Wolff: "Red Bull ayrı bir sınıfta"
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Mercedes, Cuma gününün ardından henüz olmak istediği yerde değil ve sıralama turlarına doğru ilerlerken, durumu toparlayabilecek çözümlere sahip değil gibi görünüyorlar.

Takım, dalgalanma problemi nedeniyle epey zorluk çekiyor ve aracı zemine yeterince yaklaştıramıyor.

Bahreyn'deki güncellemeler yere basma gücünü artırsa da, dalgalanma sorunu nedeniyle aracı yere yeterince yaklaştıramamaları, durumu kötüleştiriyor.

Fakat takımın yaşadığı tek sorun dalgalanma değil. Bugünkü basın toplantısında konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, birden fazla sorunları olduğunu ve galibiyet için çekişemeyeceklerini kabul etti.

Mercedes'in ilk yarışı kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Wolff, "Şu vaziyetteyken hayır. Red Bull kendi sınıfında."

"Hız açısından gördüklerimize dayanarak, en iyi pozisyonlar için mücadele edebileceğimizi düşünmüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Erik Junius

"Elbette içerisinde bulunduğumuz durum hayal kırıklığı yaratıyor çünkü kendimiz için belirli hedefler belirledik ve şu ana kadar bu hedeflere ulaşamadık. Fakat şimdi asıl mesele sorunları anlamak ve onlardan dersler çıkarmak."

"Sıralamalar ve yarış daha henüz geçmedi. Eğer yeterince iyi değillerse, o zaman takımımız birbirlerine kenetleneceğini ve hayal kırıklığı yaratan performanstan sonra geri dönebileceklerini gösterecek."

"İçerisinde bulunduğumuz durum bu. Dediğim gibi, antrenmanlardan sonraki varsayımlarımıza bakarsak, galibiyetler için savaşamayız. Red Bull'un tamamen ayrı bir seviyede olduğunu görüyoruz." 

"Sonrasında yakıt miktarına ve motor moduna bağlı olarak pek çok takım var."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Yaşadığımız sorunlardan birisi dalgalanma. Aracı yere yakın sürmek istedik fakat dalgalanma nedeniyle imkânsızdı."

"Tüm takımlar buna bir çözüm arıyor, bazıları bunda başarılı, bazıları daha az. Biz, daha az başarılı olan taraftayız."

"Fakat tek sorun bu değil, karşımıza çıkan pek çok problemden sadece birisi." dedi.

Fakat Wolff, takımın uzun vadede yine başarılı olacağından emin.

"Geçmişte arka arkaya sekiz şampiyonluk kazandık, bu açıdan takım geçmişte iyi bir iş çıkardı. İşler bizim için her zaman kolay değildi. Geçen yıl çok daha kötü başladığımızı hissetmiştik ve son yarışa kadar ilerleme kaydettik."

"Zor bir durum içerisinde olsak da pozitif noktaları görmemiz gerekiyor."

"Önümüzde 23 yarış var. Dayanıklılık sorunları veya kazalar olabilir. Geçen yıl bunların büyük rol oynadığını görmüştük. Kısacası elimizden gelen her şeyi yapacağız ve güncellemeler getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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