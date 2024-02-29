Wolff: "Red Bull, avantajlı olduğunu görmese bu konsepte geçmezdi"

Red Bull, sezon öncesinde beklentilerin aksine araçta büyük değişiklikler yaptı ve herkesi şaşırttı; RB19 gayet iyi bir araçtı ve herkes bu araç yönünün 2024 için iyi olacağını düşünüyordu.

Fakat Red Bull, tercih ettiği yönde daha fazla potansiyel olduğunu düşünerek farklı bir konsepte geçti.

Bu konu hakkın ORF'e konuşan Toto Wolff, "Bu son derece cesur bir adım."

"Muhafazakâr davranarak çok iyi bir araç ortaya koyabilirlerdi ama şimdi gelişim sürecinde herkes veri analizine güveniyor ve görünüşe göre bu analiz, yere basma ya da daha iyi sürüşe sahip olmak için bu yönün daha iyi olduğunu gösteriyor."

"Aksi takdirde Red Bull bunu yapmazdı. Son yıllarda her zaman yenilikçi oldular, herkes için bir kıyas noktası oluşturdular ve eminim ki ne yaptıklarını biliyorlardır."

"Bizim bazı fikirlerimizi kullandılar. Sadece dar sidepod değil, aynı zamanda motor kapağının şekli de benziyor."

"Ancak hız için kilit şey taban." dedi.