Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

Mercedes: "Red Bull, 2024'teki tüm yarışları kazanabilir"

Mercedes'ten Toto Wolff, Red Bull'un bu yılki tüm yarışları kazanabilecek potansiyelde olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG

Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes, yarışın başında George Russell ile ikinciliğe kadar çıkmayı başarsa da bu performansı devam ettiremedi.

Yarışın ardından konuşan Mercedes patronu Toto Wolff şöyle dedi: "Bugün soğutma seviyesini yanlış ayarladık ve bu da bize pahalıya patladı."

"Sorunu yönetmek için ayağımızı gazdan çekmemiz gerekti; ardından lastiklerin performansını kaybetmeye başladık."

"Bugün sürücülere yeterince rekabetçi olmayan bir araç verdiğimiz için neyi yanlış yaptığımıza bakmamız gerekiyor."

"Sanırım bizim için testler oldukça iyiydi. Ayrıca Perşembe ve Cuma günkü performanslar da cesaret vericiydi, araç dengeliydi, iyiydi, sürücüler beğendi."

"Bugün de yarışa yumuşak lastikle başladığımızda her şey planladığımız gibiydi. Fakat ne yazık ki motoru beklediğimizden daha fazla soğutmak zorunda kaldık ve bunun neyden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz."

"Müşteri takımlarımızdan Williams da aynı sorunu yaşadı. Diğer ikisi yaşamadı. Bu beklenmedik bir şeydi. Bu yüzden de pek eğlenceli değildi."

Gelecek haftadan önce bunu çözüp çözemeyecekleri sorusuna, "Soğutmanın üstesinden gelebileceğimize eminim. Sonuçta bu size bağlı bir şey."

"Daha fazla soğutma için aerodinamik verimliliği etkileyecek bir boşluk daha açıp zaman kaybetmek isteyip istemediğinizle ilgili. Zaman zaman birkaç dereceyle değil, 10 derecelik farklar vardı. Yani düşündüğümüz değerin biraz üzerine çıkıyorduk." cevabını verdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sonrasında şöyle devam etti: "Bence bugün Max farklı bir ligde değil, farklı bir galaksideydi. Performansı olağanüstü."

"Yine de diğer herkes arasındaki farkları gördünüz ve ben Ferrari, McLaren ya da Mercedes grubunun hemen hemen benzer bir düzeyde olduğuna inanıyorum."

"Sadece kendimize bakmamız ve sorunlarımızın üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bence yarış hafta sonumuzu daha iyi yönetebilirsek bu adamlarla yarışacağız.

Red Bull'un tüm yarışları kazanıp kazanamayacağı sorusuna Wolff, "Maalesef evet... Bugüne bakın."

"Sadece performans seviyelerinin gerçekten çok güçlü olduğunu kabul etmeniz gerekiyor." cevabını verdi.

Son olarak, taraftarlar için heyecanlı bir sezon olacağına dair umut olup olmadığı sorusuna Wolff, şu yanıtı verdi: "Sanırım sıralama turlarında birbirimize oldukça yakındık. Bu iyiydi."

"Bugün performansımızın kendi sorunlarımız tarafından maskelendiğine inanıyorum. Perez'in takım arkadaşının ne kadar gerisinde kaldığını bilmiyorum, sanırım 20 saniyeydi. Yani o zaman umudumuz oluyor."

"Bu belki de görebildiğim tek umut ışığı... Fakat çok küçük ve uzakta. Bunu neredeyse hiç göremiyorum."

Lewis Hamilton yarış içerisinde koltuğunun kırılmasıyla daha da büyük bir problem yaşamak zorunda kaldı.

Bu konu sorulduğunda Wolff, "Henüz bunu görmedim."

"Koltuk kırıldığında sürücü biraz hareket etmeye başlıyor ve bu kesinlikle iyi bir şey değil çünkü tamamen bağlısınız ve hareket etmemeniz gerekiyor. Fakat konuşmadım."

"Böyle şeyler olabiliyor, daha önce de oldu." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alpine'in F1 teknik direktörü ve aero başkanı istifa etti!
Sonraki haber Marco: "Verstappen'in performansını anlatacak kelime yok"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TÜRK SPORCULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

Formula 1
Bahreyn GP

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Formula 1
Bahreyn GP

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Son Haberler

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık" Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TrS TÜRK SPORCULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi" Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez" Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye