Mercedes: "Red Bull, 2024'teki tüm yarışları kazanabilir"

Mercedes, yarışın başında George Russell ile ikinciliğe kadar çıkmayı başarsa da bu performansı devam ettiremedi.

Yarışın ardından konuşan Mercedes patronu Toto Wolff şöyle dedi: "Bugün soğutma seviyesini yanlış ayarladık ve bu da bize pahalıya patladı."

"Sorunu yönetmek için ayağımızı gazdan çekmemiz gerekti; ardından lastiklerin performansını kaybetmeye başladık."

"Bugün sürücülere yeterince rekabetçi olmayan bir araç verdiğimiz için neyi yanlış yaptığımıza bakmamız gerekiyor."

"Sanırım bizim için testler oldukça iyiydi. Ayrıca Perşembe ve Cuma günkü performanslar da cesaret vericiydi, araç dengeliydi, iyiydi, sürücüler beğendi."

"Bugün de yarışa yumuşak lastikle başladığımızda her şey planladığımız gibiydi. Fakat ne yazık ki motoru beklediğimizden daha fazla soğutmak zorunda kaldık ve bunun neyden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz."

"Müşteri takımlarımızdan Williams da aynı sorunu yaşadı. Diğer ikisi yaşamadı. Bu beklenmedik bir şeydi. Bu yüzden de pek eğlenceli değildi."

Gelecek haftadan önce bunu çözüp çözemeyecekleri sorusuna, "Soğutmanın üstesinden gelebileceğimize eminim. Sonuçta bu size bağlı bir şey."

"Daha fazla soğutma için aerodinamik verimliliği etkileyecek bir boşluk daha açıp zaman kaybetmek isteyip istemediğinizle ilgili. Zaman zaman birkaç dereceyle değil, 10 derecelik farklar vardı. Yani düşündüğümüz değerin biraz üzerine çıkıyorduk." cevabını verdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sonrasında şöyle devam etti: "Bence bugün Max farklı bir ligde değil, farklı bir galaksideydi. Performansı olağanüstü."

"Yine de diğer herkes arasındaki farkları gördünüz ve ben Ferrari, McLaren ya da Mercedes grubunun hemen hemen benzer bir düzeyde olduğuna inanıyorum."

"Sadece kendimize bakmamız ve sorunlarımızın üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bence yarış hafta sonumuzu daha iyi yönetebilirsek bu adamlarla yarışacağız.

Red Bull'un tüm yarışları kazanıp kazanamayacağı sorusuna Wolff, "Maalesef evet... Bugüne bakın."

"Sadece performans seviyelerinin gerçekten çok güçlü olduğunu kabul etmeniz gerekiyor." cevabını verdi.

Son olarak, taraftarlar için heyecanlı bir sezon olacağına dair umut olup olmadığı sorusuna Wolff, şu yanıtı verdi: "Sanırım sıralama turlarında birbirimize oldukça yakındık. Bu iyiydi."

"Bugün performansımızın kendi sorunlarımız tarafından maskelendiğine inanıyorum. Perez'in takım arkadaşının ne kadar gerisinde kaldığını bilmiyorum, sanırım 20 saniyeydi. Yani o zaman umudumuz oluyor."

"Bu belki de görebildiğim tek umut ışığı... Fakat çok küçük ve uzakta. Bunu neredeyse hiç göremiyorum."

Lewis Hamilton yarış içerisinde koltuğunun kırılmasıyla daha da büyük bir problem yaşamak zorunda kaldı.

Bu konu sorulduğunda Wolff, "Henüz bunu görmedim."

"Koltuk kırıldığında sürücü biraz hareket etmeye başlıyor ve bu kesinlikle iyi bir şey değil çünkü tamamen bağlısınız ve hareket etmemeniz gerekiyor. Fakat konuşmadım."

"Böyle şeyler olabiliyor, daha önce de oldu." dedi.