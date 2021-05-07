Wolff: ‘’Red Bull, 100 Mercedes personeliyle temasa geçti’’

Red Bull, geçtiğimiz Şubat ayında, Red Bull Powertrains adındaki, kendi güç ünitesi departmanını kuracağını açıklamıştı.

Avusturyalı takım, Honda’nın motorunun fikir hakkını aldı ve Japon üretici F1’den ayrıldıktan sonra motoru kendileri geliştirme planlarını duyurdu.

Red Bull, bir sonraki jenerasyonun 2025’te başlayacak olmasıyla, yeni jenerasyonda kendi motorlarını üretmek isteğini belirtti ve takım, motor departmanının yeni teknik direktörü olarak Mercedes takımından Ben Hodgkinson’la anlaştı.

Bu anlaşmadan sonra, geçtiğimiz perşembe günü beş Mercedes personelinin daha Red Bull Powertrains’le anlaştığı açıklandı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sky Sports F1’e konuyla ilgili konuşan Wolff, ‘’Eğer Birleşik Krallık’ta motor fabrikası açmak istiyorsanız, [bakabileceğiniz] sadece bir tane vardır. O da biziz.’’

‘’Burada 900’den fazla çalışanımız var ve eğer 15 kişiyi kaybediyorsak, bu oldukça normal.’’

"Fakat esas olarak performans tarafında değil, üretim bölümünde çalışan personellerle ilgilendiler. Sanırım kendi işlerini gerçekleştirmek istiyorlar.''

‘’Bu projeye hakkını vermek gerek. Bu, Everest’e tırmanmak gibi bir şey. Red Bull güç üniteleriyle aramızda bir mücadele görmek isterdim.’’ dedi.

Tam sayılar sorulduğunda Wolff, "Sanırım yaklaşık 100 kişiyle temasa geçtiler ve belki 15'iyle anlaştılar." dedi.

Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko da, yakın zamanda konuştuğu Alman basınına, Mercedes’in, Avusturyalı takımın teklifini reddeden personellerinin maaşlarını iki katına çıkarttığını söyledi.

Maaş artırma yaklaşımının, tek yol olup olmadığı sorulan Wolff şöyle yanıtladı: ‘’Maaşları iki katına çıkarmak olası. Ancak eğer üç katına çıkarırsanız, bir noktada sadıklık için böyle mücadele etmemeniz gerekiyor.’’

‘’Ancak, durum bu şekilde. Yaptığı işi savunmak isteyen herkese saygı duyuyorum fakat intikam zamanı daha gelmedi.’’

Red Bull F1 patronu Christian Horner, Cuma günü yaptığı açıklamada, Mercedes’in merkezinin onlara ne kadar yakın olduğu düşünüldüğünde, personellerine yaptıkları teklifin ‘’kaçınılmaz’’ olduğunu dile getirmişti.