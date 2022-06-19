Wolff: "Rakip takım patronlarının tutumları zavallıca ve iki yüzlü"

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FIA'nın dalgalanma konusunda pilotlar için güvenlik endişesi olduğunu kabul edip bu olaya dahil olmasının ardından, Mercedes tartışmaların merkezine oturdu.

FIA'nın yayınlamış olduğu teknik direktif doğrultusunda Mercedes, tabana ikinci bir destek kolunu eklemişti ancak diğer takımlar, bunun yasallığını sorgulayınca protesto etme ihtimali ortaya çıktı ve Mercedes, o parçanın gelişim sağlamadığını söyleyip ikinci destek kolunu kaldırdı.

Wolff, rakip takımların pilotlarını endişe verici bir durum olmadığı konusunda yönlendirdiğini, bu sayede FIA'yı yönlendirmeye çalıştığını söyledi.

Padoktan gelen bilgilere göre takım patronları arasında Cumartesi sabah gerçekleştirilen toplantıda gerilim tavan yaptı ve Wolff, diğerlerini politik oyun oynamakla suçladı.

Kaynaklara göre Wolff, diğer takımların pilotlar için gerçek bir güvenlik endişesi olan bir şey yoluyla rekabet ve politik avantaj elde etmeye çalışmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Burası, rekabet avantajını korumaya ya da bu avantajı kazanmaya çalıştığınız bir spor. Ancak bu konuda açık bir şekilde aşırıya gidildi."

"Tüm pilotlar, en azından her takımdan bir pilot, Bakü'den sonra acı çektiklerini, aracı pist üstünde tutmakta zorlandıklarını ya da bulanık gördüklerini söyledi."

"Takım patronlarının performans avantajlarını sürdürmek, FIA'nın hızlı bir çözüm bulmaya çalıştığı, en azından araçları daha iyi hale getirmeye çalıştığı dönemde politik oyun oynamaya çalışmaları iki yüzlüce. Toplantıda bunu söyledim."

"Ben sadece Mercedes adına konuşmuyorum. Bakü'de tüm araçlar bir şekilde bundan etkilendi ve burada hâlâ bu sorunu yaşıyor. Araçlar çok sert. Araçlar zıplıyorlar ya da nasıl adlandırmak istiyorsanız o şekilde hareket ediyorlar."

"Şu anda tahmin edemeyeceğimiz uzun vadeli etkileri olacak. Ancak her zaman bu bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu durumda arka planda küçük manipülasyonlar yapmak, fısıldamalarda bulunmak ya da pilotlara brifing vermek zavallıca." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell, dalgalanma ya da aracın tabanının yere vurması konusunda en çok ses çıkaran pilotlar olsa da Wolff, rakip takımların pilotlarının araçlarını daha hızlı hale getirmek için konuştuklarını düşünmelerinin yanlış olduğunu söyledi.

Wolff, "Tabii ki insanlar benim pozisyonumun samimi olup olmadığını sorgulayacaktır. Bu yüzden bunun sadece bizim sorunumuz olmadığını söylüyorum. Ancak bir Red Bull pilotu 300 km/s hıza çıktığında bu sorunun ortaya çıktığını ve bu sorunla frenlemede görüş açısının bozulabildiğini ya da aracı düzgün bir pozisyonda kullanamadığını söyledi. Perez bu şekilde söyledi."

"Bunun dışında Sainz'ın sözlerini dinlediniz, Ricciardo'nun söylediklerini, Ocon'un söylediklerini, Magnussen'in söylediklerini ve bizim pilotlarımızın söylediklerini dinlediniz."

"Bu, bir takımın sorunu değil. Bu, zemin etkili araçlarla alakalı bir tasarımı sorunu ve bir sıkıntı yaşamadan önce ilgilenilmesi gereken bir sorun."

"Ve bu araçları yükselterek çözülebilecek bir sorun değil çünkü araçları yükseltmek, bu tasarımın doğasında bulunan aerodinamik özelliklerin sertliğini çözmez." dedi.