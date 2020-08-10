Wolff, Racing Point olayının temyize gitmesini istemiyor

FIA yetkilileri cuma günü, Racing Point’in 2020 sezonunda kullandığı fren kanallarının tasarım sürecinde Formula 1 kurallarını ihlal ettiğine karar verdi ve takımın 15 puanın silinmesine ve 400 bin euro para ceza verilmesine karar verildi.

Racing Point, Mercedes’in 2019 fren kanallarını kopyaladığı doğrulandı, ancak sezona bu parçayla devam etmesine izin verildi.

Racing Point bunu temyize götürmeyi planlıyor. Ancak Renault, McLaren, Ferrari ve Williams ise daha ağır bir ceza verilmesi için temyiz başvurusu yaptı.

Bu dava, tüm 10 takım arasında ve F1 padoğunda tartışmalara yol açtı. Mercedes takım patronu Toto Wolff ise, olayın temyize götürülmesine karşı uyarıda bulundu.

FIA’ya itiraz etme niyetinde olan takımların, protestolarını çarşamba sabahına kadar resmileştirmeleri gerekiyor.

70. Yıl Dönümü Grand Prix’sinden sonra konuşan Wolff, “Kimsenin, buna sonsuza kadar devam edip Uluslararası Temyiz Mahkemesi’ne gitmeyle ilgileneceğini düşünmüyorum.”

“Avukatların da dahil olmasıyla beraber bunun bir, iki ay içerisinde davanın açılacağını düşünüyorum, bu yüzden herkes pragmatik olmaya çalışıyor. Tatmin etmeye çalıştığım iki taraf arasında arabulucu olmaya çağrıldım.”

“Toplantıda herkes çok inatçıydı, ancak biraz ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum.”

“Şimdi önümüzdeki 48 saatte, temyizlerin devam edip etmeyeceği ve buna devam etmeye değip değmeyeceği konusunda bir sonuca varmalıyız.”

“Biz Mercedes olarak protesto edilmedik. Yanlış bir şey yapmadık. Racing Point’in yanlış bir şey yaptığını da kesinlikle düşünmüyorum.”

“Eğer bu konu temyize giderse, avukatların bu konunun çok sağlam dayanakları olan bir dava olduğuna dair güçlü düşünceleri var. Bundan dolayı da herkesin bu konuda iyi bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum.”

“Ola Kallenius (Mercedes başkanı) ile her gün iyi ve kötü şeyler hakkında konuşuyorum. Açıkçası itibarımız çok önemli, ancak sağlam.”

“Eğer biri yanlış bir şey yaptığımızı düşünüyorsa, protesto etmeliler ve mahkemeye gitmekten memnun oluruz.” ifadelerini kullandı.