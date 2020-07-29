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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"

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Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"
Ekleyen:
, Editör
29 Tem 2020 18:43

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Racing Point hakkında açıklamalarda bulundu.

Auto Motor und Sport'a konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Racing Point'in gelişimine olan katkılarından memnun olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Wolff, bunu yaparken Renault ve McLaren gibi diğer bağımsız takımları da düşünmeleri gerektiğini kabul etti.

"Racing Point hiçbir zaman vites kutumuzla bu kadar iyi çalışmamıştı. Şimdi bizim konseptimize geçtiler ve daha düşük taban eğimi ile birlikte araç şimdi çok daha iyi şekilde çalışıyor. Bu konseptin doğru olup olmadığını bilemem ama yıllardır bunu takip ediyoruz."

"Bunun (Racing Point'in yaptı şeyin) mükemmel bir 'tersine mühendislik' olduğunu söyleyebilirim."

"Burada iyi bir denge yakalamanız gerekiyor. Bir yandan, küçük takımların rekabetçi olmasını sağlamalısınız. Bunu Racing Point'e rüzgar tünelimizi açarak ve motor, vites kutusu ve süspansiyonlar gibi donanımlar sağlayarak yapıyoruz."

"Öte yandan, tüm büyük ekiplerin böyle bir işbirliğine sahip olmadığına veya o işbirliğine sahip olamayacağına saygı göstermeliyiz. Bizim için harika bir iş modeli."

"Racing Point ortaklığıyla iyi miktarda para kazanıyoruz. Yani bu bir kazan-kazan durumu. Ancak Renault veya McLaren gibi böyle bir ittifakı olmayan veya olamayacak takımlar da var."

"Bu, onlara geride kalabilecekleri izlenimini veriyor çünkü Racing Point başka bir aracı kopyalayarak tamamen farklı bir yolu izledi. Mühendisler, bir şeyleri yeniden icat etmek yerine bir Mercedes ürettiler."

"Bu, daha büyük takımlara erişim şansı olanlar da dahil olmak üzere pek çok küçük takımın temel sorunu. Her zaman her şeyi kendinizi yapmak istiyorsunuz."

 
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Editör Kemal Şengül

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