Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Lance Stroll ve Sergio Perez, Macaristan’daki sıralama turlarında 3. ve 4. sıraları alıp, Mercedes sürücülerinin hemen arkasında yer aldılar. Bu dört sürücü, sıralama turlarının ikinci bölümünü orta lastikle tamamladı ve yarışa da bu lastiklerle başlayacaklar.

Wolff, Racing Point’in 2020’de galibiyet adayı olabileceğini ve zorlu bir rakip olacaklarını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Wolff, “Geçen sene, küçük takımların podyumlar ve galibiyetler için savaşamaması konusunda duyduğumuz tüm şikayetlerin saçma olduğunu görüyoruz. Çünkü Racing Point artık burada, bazı virajlarda bizden daha hızlı ve bunu görmek güzel.”

“Bazı pistlerde Racing Point’in zorlu bir rakip olacağından şüphem yok.”

“Racing Point için mutluyum, çünkü son yıllarda küçük bütçeli küçük takımların önlerde mücadele edemediğini duyuyorduk.”

“Ve şimdi, vizyonlu ve neye öncelik vereceğini bilen biriyle beraber bir orta sıra takımı, bir üst düzey takım olmayı başardı.”

“Racing Point bir podyum adayı ve ileriye doğru gidiyorlar. Doğru liderlikle, doğru kararlarla ilerleme kaydedildiğini ve doğru yatırımla gelişim eğrinizi hızlandırabileceğinizi kanıtlıyorlar. Yani alınacak dersler var ve onları bu pozisyonda görmekten mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Wolff, Racing Point’in geçen seneki Mercedes’e benzediği yönündeki tartışmalar konusunda ise, “Bunu ben yargılayamam, çünkü karoserin altına ben bakmıyorum. Dışarıdan her şey kurallar dahilinde gözüküyor. Racing Point, bildiğim kadarıyla tüm süreçte FIA ile yakın temastaydı.”

“Aracımızı yeniden yapılandırmış gibi gözüküyorlar. Listelenmemiş parçaları geçen sene bizden satın aldılar ve şimdi iyi bir iş yapıyorlar.”

“Bu, Nikolas Tombazis’in formüle etmesi gibi. Bu, teknikten ziyade bir felsefe tartışması. Küçük takımlar daha az AR&GE için büyük takımlardan parça tedarik edip büyük takımlar bundan bir iş kolu mu oluşturmalı, yoksa herkes kendi şasisini ve kendi AR&GE’sini mi yapmalı? Sonuç olarak bunlardan biri, muhtemelen bütçe sınırıyla iki sınıflı bir topluluk olacağı anlamına gelecek.”

“Bu yüzden doğru kararları almalı ve kaynakları, iyi olduğunu düşündüğünüz yerlere yaymanız gerek. Böylece hızlı bir araca sahip olabilirsiniz.”

“Bu anlamda, bu yönetmelikleri açıklığa kavuşturacak, tüm hissedarlar için bunu şeffaf hale getirecek bir süreç olduğu için mutluyum.” dedi.