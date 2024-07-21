Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Wolff: "Q1'de elenmek kabul edilemez"

Toto Wolff, takımın Macaristan sıralama turlarında tam anlamıyla bir 'başarısızlık' yaşadığını söyledi.

Enes Erdemirel
Güncel:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Macaristan sıralama turlarını beşinci sırada tamamlarken,  George Russell Q1'de elendi ve 17. sırada kaldı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sıralama turlarında elde edilen sonuçların "herkes için tam anlamıyla bir başarısızlık" olduğunu söyledi.

George Russell, Q1'de elenmesini bir "felaket" olarak değerlendirdi ve en kritik turunda 8. virajda yaptığı hata onu zor durumda bıraktı.

Russell'ın hatalı turunun üstüne bir de Red Bull pilotu Sergio Perez'in kazası eklendi ve seans kırmızı bayrakla durduruldu. Kırmızı bayrak esnasında pist kururken, Russell ıslak zeminde elde ettiği turunu geliştiremedi ve rakipleri bu durumu avantaja çevirerek İngiliz pilotu Q2'nin dışında itti.
 
Hamilton başlangıçta iyi bir şekilde devam ediyordu ancak artan pist sıcaklıkları pole pozisyonuna ulaşmasına engel oldu. Yedi kez Dünya Şampiyonu pilot, Q3'e kalmakta bile zorlandı. Nico Hulkenberg'in yalnızca 0.010 saniye önünde son bölüme kalabildi.

Lewis Hamilton, son bölümde pole pozisyonunun sahibi Lando Norris'in 0.6 saniye gerisinde kaldı ve bu durum, Mercedes'in yüksek sıcaklıklardaki sorunlarını yeniden gözler önüne serdi.

Toto Wolff, Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Takım olarak hepimiz tam anlamıyla çuvalladık."

"Bir aracın Q1'de elenmesi asla kabul edilemez. Pilot ve takım olarak böyle bir durum yaşanmamalı. Sonuç olarak gereken hıza sahip değildik. Gerçekten hayal kırıklığına uğradığımız bir gün oldu."
 
George Russell, pist kurudukça tur sürelerinin hızlanacağını bildiği için, takımın aracı Q1'in sonuna yetecek kadar yakıtla doldurmama kararını sorguladı. Ancak turun sonunda takım radyosunda tüm sorumluluğu üstlenerek özür diledi ve başarısızlığın "kendi hatası" olduğunu ifade etti.

Toto Wolff, George Russell'ın Q1'in başındaki hızlı tur stratejisini doğru bulmadığını ve aracın daha fazla yakıtla doldurulması gerektiğini kabul etti.

Lewis Hamilton, George Russell Mercedes

Lewis Hamilton, George Russell Mercedes

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Wolff, Russell'ın çabasını açıklarken şunları söyledi: "Lewis'in birinciliği elde ettiği ilk turlarda Russell, daha ciddi olması gerektiğini düşünüyor, muhtemelen bu turu çok hafife almış."

"Diğer taraftan araca yeterli yakıt koyduk ama farklı bir planımız vardı. Hızlı-yavaş-hızlı şeklinde bir düzenimiz varken, o üç hızlı tur atmaya karar verdi."

"Ama genel olarak bakıldığında, bu durumun %70'i takımın bir tur daha yetecek yakıt koymamasıdır."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Tsunoda: "Kaza yapınca büyük hayal kırıklığı yaşadım"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Enes Erdemirel
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Norris: "Liderliği Piastri'ye geri vermek adildi"

Norris: "Liderliği Piastri'ye geri vermek adildi"

Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Liderliği Piastri'ye geri vermek adildi"
Horner'dan Perez yorumu: "Tek ayakla koşamayız"

Horner'dan Perez yorumu: "Tek ayakla koşamayız"

Formula 1
Macaristan GP
Horner'dan Perez yorumu: "Tek ayakla koşamayız"
George Russell
Daha fazlası
George Russell
Russell: "Sıcakta rekabetçi olmakta zorlanıyoruz"

Russell: "Sıcakta rekabetçi olmakta zorlanıyoruz"

Formula 1
Macaristan GP
Russell: "Sıcakta rekabetçi olmakta zorlanıyoruz"
Russell, 2026'da sürücü pazarındaki sürpriz transferlerden biri olabilir mi?

Russell, 2026'da sürücü pazarındaki sürpriz transferlerden biri olabilir mi?

Formula 1
Russell, 2026'da sürücü pazarındaki sürpriz transferlerden biri olabilir mi?
Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Formula 1
Avusturya GP
Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Hamilton: "Sıcaklık arttıkça diğerleri hızlandı, biz yavaşladık"

Hamilton: "Sıcaklık arttıkça diğerleri hızlandı, biz yavaşladık"

Formula 1
Macaristan GP
Hamilton: "Sıcaklık arttıkça diğerleri hızlandı, biz yavaşladık"
Wolff: "2025 koltuğu için karar verirken veri odaklı davranacağız"

Wolff: "2025 koltuğu için karar verirken veri odaklı davranacağız"

Formula 1
Macaristan GP
Wolff: "2025 koltuğu için karar verirken veri odaklı davranacağız"
Crowdstrike teknik arıza krizinin ardından Mercedes, her şeyin normale döndüğünü açıkladı

Crowdstrike teknik arıza krizinin ardından Mercedes, her şeyin normale döndüğünü açıkladı

Formula 1
Macaristan GP
Crowdstrike teknik arıza krizinin ardından Mercedes, her şeyin normale döndüğünü açıkladı

Son Haberler

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye