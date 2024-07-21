Wolff: "Q1'de elenmek kabul edilemez"
Toto Wolff, takımın Macaristan sıralama turlarında tam anlamıyla bir 'başarısızlık' yaşadığını söyledi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Macaristan sıralama turlarını beşinci sırada tamamlarken, George Russell Q1'de elendi ve 17. sırada kaldı.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, sıralama turlarında elde edilen sonuçların "herkes için tam anlamıyla bir başarısızlık" olduğunu söyledi.
George Russell, Q1'de elenmesini bir "felaket" olarak değerlendirdi ve en kritik turunda 8. virajda yaptığı hata onu zor durumda bıraktı.
Russell'ın hatalı turunun üstüne bir de Red Bull pilotu Sergio Perez'in kazası eklendi ve seans kırmızı bayrakla durduruldu. Kırmızı bayrak esnasında pist kururken, Russell ıslak zeminde elde ettiği turunu geliştiremedi ve rakipleri bu durumu avantaja çevirerek İngiliz pilotu Q2'nin dışında itti.
Hamilton başlangıçta iyi bir şekilde devam ediyordu ancak artan pist sıcaklıkları pole pozisyonuna ulaşmasına engel oldu. Yedi kez Dünya Şampiyonu pilot, Q3'e kalmakta bile zorlandı. Nico Hulkenberg'in yalnızca 0.010 saniye önünde son bölüme kalabildi.
Lewis Hamilton, son bölümde pole pozisyonunun sahibi Lando Norris'in 0.6 saniye gerisinde kaldı ve bu durum, Mercedes'in yüksek sıcaklıklardaki sorunlarını yeniden gözler önüne serdi.
Toto Wolff, Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Takım olarak hepimiz tam anlamıyla çuvalladık."
"Bir aracın Q1'de elenmesi asla kabul edilemez. Pilot ve takım olarak böyle bir durum yaşanmamalı. Sonuç olarak gereken hıza sahip değildik. Gerçekten hayal kırıklığına uğradığımız bir gün oldu."
George Russell, pist kurudukça tur sürelerinin hızlanacağını bildiği için, takımın aracı Q1'in sonuna yetecek kadar yakıtla doldurmama kararını sorguladı. Ancak turun sonunda takım radyosunda tüm sorumluluğu üstlenerek özür diledi ve başarısızlığın "kendi hatası" olduğunu ifade etti.
Toto Wolff, George Russell'ın Q1'in başındaki hızlı tur stratejisini doğru bulmadığını ve aracın daha fazla yakıtla doldurulması gerektiğini kabul etti.
Lewis Hamilton, George Russell Mercedes
Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Wolff, Russell'ın çabasını açıklarken şunları söyledi: "Lewis'in birinciliği elde ettiği ilk turlarda Russell, daha ciddi olması gerektiğini düşünüyor, muhtemelen bu turu çok hafife almış."
"Diğer taraftan araca yeterli yakıt koyduk ama farklı bir planımız vardı. Hızlı-yavaş-hızlı şeklinde bir düzenimiz varken, o üç hızlı tur atmaya karar verdi."
"Ama genel olarak bakıldığında, bu durumun %70'i takımın bir tur daha yetecek yakıt koymamasıdır."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell: "Sıcakta rekabetçi olmakta zorlanıyoruz"
Russell, 2026'da sürücü pazarındaki sürpriz transferlerden biri olabilir mi?
Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti
Hamilton: "Sıcaklık arttıkça diğerleri hızlandı, biz yavaşladık"
Wolff: "2025 koltuğu için karar verirken veri odaklı davranacağız"
Crowdstrike teknik arıza krizinin ardından Mercedes, her şeyin normale döndüğünü açıkladı
Son Haberler
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar