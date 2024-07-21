Wolff: "Q1'de elenmek kabul edilemez"

Lewis Hamilton, Macaristan sıralama turlarını beşinci sırada tamamlarken, George Russell Q1'de elendi ve 17. sırada kaldı.



Mercedes takım patronu Toto Wolff, sıralama turlarında elde edilen sonuçların "herkes için tam anlamıyla bir başarısızlık" olduğunu söyledi.



George Russell, Q1'de elenmesini bir "felaket" olarak değerlendirdi ve en kritik turunda 8. virajda yaptığı hata onu zor durumda bıraktı.



Russell'ın hatalı turunun üstüne bir de Red Bull pilotu Sergio Perez'in kazası eklendi ve seans kırmızı bayrakla durduruldu. Kırmızı bayrak esnasında pist kururken, Russell ıslak zeminde elde ettiği turunu geliştiremedi ve rakipleri bu durumu avantaja çevirerek İngiliz pilotu Q2'nin dışında itti.



Hamilton başlangıçta iyi bir şekilde devam ediyordu ancak artan pist sıcaklıkları pole pozisyonuna ulaşmasına engel oldu. Yedi kez Dünya Şampiyonu pilot, Q3'e kalmakta bile zorlandı. Nico Hulkenberg'in yalnızca 0.010 saniye önünde son bölüme kalabildi.



Lewis Hamilton, son bölümde pole pozisyonunun sahibi Lando Norris'in 0.6 saniye gerisinde kaldı ve bu durum, Mercedes'in yüksek sıcaklıklardaki sorunlarını yeniden gözler önüne serdi.



Toto Wolff, Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Takım olarak hepimiz tam anlamıyla çuvalladık."



"Bir aracın Q1'de elenmesi asla kabul edilemez. Pilot ve takım olarak böyle bir durum yaşanmamalı. Sonuç olarak gereken hıza sahip değildik. Gerçekten hayal kırıklığına uğradığımız bir gün oldu."



George Russell, pist kurudukça tur sürelerinin hızlanacağını bildiği için, takımın aracı Q1'in sonuna yetecek kadar yakıtla doldurmama kararını sorguladı. Ancak turun sonunda takım radyosunda tüm sorumluluğu üstlenerek özür diledi ve başarısızlığın "kendi hatası" olduğunu ifade etti.



Toto Wolff, George Russell'ın Q1'in başındaki hızlı tur stratejisini doğru bulmadığını ve aracın daha fazla yakıtla doldurulması gerektiğini kabul etti.

Lewis Hamilton, George Russell Mercedes Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Wolff, Russell'ın çabasını açıklarken şunları söyledi: "Lewis'in birinciliği elde ettiği ilk turlarda Russell, daha ciddi olması gerektiğini düşünüyor, muhtemelen bu turu çok hafife almış."

"Diğer taraftan araca yeterli yakıt koyduk ama farklı bir planımız vardı. Hızlı-yavaş-hızlı şeklinde bir düzenimiz varken, o üç hızlı tur atmaya karar verdi."

"Ama genel olarak bakıldığında, bu durumun %70'i takımın bir tur daha yetecek yakıt koymamasıdır."